Космическа сензация от далечен свят. Планета изпрати радиовълни към Земята

Радиовълни от планета на повече от 63 светлинни години от Земята предизвикаха огромен интерес сред астрономите и може да се окажат ключ към едно от най-големите търсения на човечеството - има ли условия за живот извън Слънчевата система. Сигналът идва от Бета Живописец b и изглежда е свързан с мощно полярно сияние около нейните полюси. Ако обяснението бъде потвърдено, учените може за първи път да са открили магнитно поле на планета извън нашата планетна система. А именно магнитните полета се смятат за един от важните фактори, които могат да защитят атмосферата и да създадат по-благоприятни условия за живот.

Никой не е виждал подобно нещо

„Това е наистина доста вълнуващо. Никой не е виждал този вид радиоизлъчване от планета преди“, коментира планетарният учен Имке де Патер от Калифорнийския университет в Бъркли, която не е участвала в изследването.

Радиовълните не са сигнал от извънземна цивилизация. Истинската сензация е друга - те могат да са естественият радиоподпис на гигантско полярно сияние, породено от магнитното поле на далечната планета. Подобен механизъм се наблюдава и в Слънчевата система.

Защо магнитното поле е толкова важно

Земята разполага с магнитен щит, който помага да бъде защитена атмосферата й от заредените частици и радиацията, идващи от Слънцето. Затова астрономите отдавна се опитват да установят дали планетите около други звезди също притежават подобна защита.

„Обитаемостта вероятно е една от основните причини, поради които се интересуваме от магнитосферите“, обяснява астрономът Ивет Сендес от Университета на Орегон, която е част от екипа.

Откриването им обаче е изключително трудно. Един от начините е именно чрез радиоизлъчването, което възниква, когато магнитното поле насочва заредени частици към полюсите и предизвиква сияния.

64 антени хванаха далечния сигнал

Екипът на Кевин Ортис Себалос от Центъра за астрофизика Харвард-Смитсониън използвал MeerKAT - система от 64 радиотелескопични антени в Южна Африка. През 2025 г. и началото на 2026 г. учените забелязали необичайното радиоизлъчване около Бета Живописец b.

Последващите наблюдения през май позволили на астрономите да разграничат позицията на планетата от тази на звездата, около която тя обикаля. Именно това дало основание на екипа да смята, че източникът на радиовълните е самата планета.

„Успяхме да различим позициите на звездата и планетата и да определим, че радиацията наистина идва от планетата“, заяви Себалос.

Гигант, много по-тежък от Юпитер

Бета Живописец b е открита през 2008 г. и е истински колос. Планетата е почти два пъти по-голяма от Юпитер и около 12 пъти по-масивна от него.

Точно там сега учените откриват радиоизлъчване, което според Себалос съответства на „много силна магнитна активност“. Ако тази връзка бъде окончателно доказана, астрономите ще разполагат с нов начин да изучават магнитните полета на далечни светове, които досега практически оставаха невидими.

Нов инструмент в лова на обитаеми планети

Откритието не означава, че на Бета Живописец b има живот. Значението му е друго - радиовълните могат да дадат на учените начин да откриват магнитни полета около други екзопланети.

Ако методът заработи и при по-малки светове, той може да помогне на астрономите да различават планети, чиито атмосфери са по-добре защитени от разрушителното въздействие на звездата им. Така един слаб радиосигнал, пропътувал повече от 63 светлинни години, може да се превърне в нов ориентир в търсенето на светове, където животът би имал шанс да оцелее.