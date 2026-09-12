Гигантски телескоп в пустинята разкрива извънземен живот. И българка е там
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
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Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Ави Льоб е открил фрагменти от извънземна технология, произхождаща от метеорит
Има данни за около 800 неидентифицирани въздушни явления
В следващите 10 години ще имаме отговор на въпроса дали сме сами
Творението на НАСА е за $8 млрд.
Космическият телескоп на НАСА Кеплер е открил планета с размерите на Земята, която е възможно да поддържа живот, съобщиха от американската космическа...