3 години по-късно: Сестрата на Матю Пери наруши мълчанието! Първи думи за смъртта му

Сестрата на Матю Пери - Миа Пери Боуик, проговори за пръв път след смъртта му в документалния мини сериал по „Нетфликс“ - The One About Matthew Perry, посветен на актьора.

Нейните интервюта са в основата на този трисериен разказ за живота на звездата от „Приятели“, белязан от мъчителната му борба с пристрастяването му към алкохола и болкоуспокояващите. Режисьор на поредицата е Мери Робъртсън.

Матю Пери беше открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 28 октомври 2023 г. Аутопсията установи, че смъртта му е причинена от силните ефекти на кетамина и последващо удавяне. Общо петима души бяха осъдени по случая, включително двама лекари и личният асистент на актьора - Кенет Ивамаса.

Преди да почине на 54-годишна възраст, Матю Пери призна, че десетилетия е злоупотребявал с вещества, които съвпадат с пика на славата му, докато играеше ехидния, но очарователен Чандлър Бинг в хитовата комедия от 90-те години „Приятели“.

Сестра му Миа Пери Боуик никога преди не е говорила открито за десетилетната борба на брат си с пристрастяването, но сега разказва за живота на Пери от гледна точка на семейството – включително за отношенията им като полубрат и полусестра, които имат един и същ баща - актьора Джон Бенет Пери. Минисериалът проследява възхода на Пери от обикновен актьор до световна комедийна звезда, благодарение на „Приятели“ и на неговия герой Чандлър Бинг, както и това, което в крайна сметка се превръща в най-голямата роля в живота му – застъпник на хората, борещи се със зависимости, докато самият той непрекъснато страда от това.

Миа Пери разкрива и как е ходила да го вижда в клиники за лечение, и как е била до леглото му през 2018 г. след почти фаталното спукване на дебелото черво. „Това е краят, той няма да се събуди“, казва Боуик в трети епизод на сериала, припомняйки си реакцията си, когато за първи път пристига в болницата.

Режисьорката Мери Робъртсън похвали изключителната откровеност на Боуик по време на двете им интервюта, първото от които е заснето в рамките на два дни. „За нея нямаше граници, нямаше бариери“, казва тя, предава БТА.

Но поредицата едва не се провалила. След излизането на мемоарите на Пери през 2022 г. – „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“, Робъртсън и нейният екип от Maxine Productions се свързали с издателя му и с няколко души от най-близкия му кръг с предложение за създаване на документален филм. Така и не получили отговор. Чак след трагичната кончина на Пери през 2023 г. от острите ефекти на кетамина, тя подновила усилията си и в крайна сметка срещнала отклик сред близките му.

Боуик не била първата, която се съгласила да участва, но в крайна сметка се превърнала в ключовата фигура, благодарение на която Робъртсън усетила, че това може да стане наистина значим проект. Също толкова важно било и участието на най-близките приятели на Пери – Роджър Кастило и Дейвид Пресман.

Робъртсън потвърждава, че екипът се е свързал с колегите на Пери от „Приятели“ с покана да участват, но „те избраха да не го правят“, казва тя. Въпреки това те присъстват в поредицата чрез архивни кадри зад кулисите и интервюта за пресата. Почитателите на сериала обаче ще чуят разказа на Боуик за това как Пери е бил воден директно от клиниката за рехабилитация на снимачната площадка, за да заснеме сватбата на Моника (Кортни Кокс) и Чандлър в сезон 7. Тя разкрива и един особено трогателен спомен от погребението му - как актьорите от „Приятели“ пристигнали заедно, хванати за ръце, и как всички те стояли заедно и плачели пред отворения му ковчег, за да си кажат последно сбогом.

Въпреки огромното значение на книгата на актьора за зараждането на проекта, режисьорката не включва нищо от мемоарите в документалния филм, с изключение на онази начална страница, която гласи: „Здравейте, казвам се Матю, макар че може да ме познавате и под друго име. Приятелите ми ме наричат Мати. И би трябвало да съм мъртъв".

Когато я питат защо поне не е опитала да използва аудиокнигата на Пери, озвучена от самия него с характерния му мрачен хумор, за да даде повече пространство на гласа му, тя обяснява, че документалният филм търси гледната точка, която книгата просто няма как да предложи. „Неговата книга поднася разказ, който по дефиниция е в първо лице. В него липсват преживяванията на хората, които могат да опишат какво е да обичаш някого, който е абсолютно гениален, щедър и любящ, но в същото време е принуден да се бори с този демон, който носи на раменете си през по-голямата част от живота си. Това е тяхната изповед, която липсва в мемоарите", казва тя.

Въпреки това Пери все пак говори от свое в изключително проницателно интервю. Той го дава през 2009 г. пред своя приятел и колега Кевин Полак за неговото YouTube предаване Kevin Pollak’s Chat Show. Суровите кадри от този разговор, които Полак предоставя на Робъртсън, преминават като нишка през целия документален филм. Те дават възможност на Пери сам да разкаже историята си до онзи момент - само пет години след края на „Приятели“.

Интервюто с Полак е коренно различно от останалите медийни изяви на Матю Пери, включително от гостуванията му в популярните късни вечерни шоута. То е много по-непринудено, весело и изпълнено с равносметка за един живот, за една кариера и за начина, по който второто е погълнало първото.

„Знаменитостите в много отношения са отражение на нашите собствени идеали“, казва режисьорката на сериала. „Те са огледалото, което държим пред себе си. Те ни показват кои и какви искаме да бъдем, както и кои и какви ни е позволено да бъдем. Вярвам, че попкултурата е абсолютно съизмерима с въздуха, който дишаме. Тя изпълва дробовете и телата ни и оформя нашето здраве".

Но при личност като Пери, когото толкова много хора смятат, че познават отблизо, все още има голямо объркване около смъртта му, която в крайна сметка доведе до осъждането на петима души, замесени в снабдяването му с фаталните дози кетамин.

„Въпреки че последните му дни и часове бяха широко отразени в медиите, все още съществува известно неразбиране и мистерия около случилото се“, казва Робъртсън, визирайки първоначалните противоречиви съобщения за смъртта му и последвалите повдигнати обвинения срещу замесените лица. „Истината и точността винаги са нашият пътеводен компас, така че на едно базово ниво задачата тук беше да пресъздадем последните му часове, последвалото разследване, обвиненията и присъдите с максимална прецизност", допълва тя.

Документалният филм разчита на разследването на властите, за да сглоби пъзела. Причината е, че най-близкият кръг на актьора е останал напълно извън неговия таен свят, управляван от порока.

„Със сигурност някои от хората, които интервюирахме, познаваха Кени – асистента на Матю, на когото в крайна сметка бяха повдигнати обвинения, – но те не са били в къщата в нощта, в която Матю почина“, обяснява Робъртсън. „Близките му не са участвали в тези схеми, за които впоследствие стана ясно, че са престъпни", посочва още режисьорката.