Хасан и Ибрахим нарисуваха България със звуци! Роялът разказа чудеса, Гергана Стоянова разкри тайна за Мони Владов
Малка нощна музика в Народния театър за "Чудесата на България"
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Малка нощна музика в Народния театър за "Чудесата на България"
Гуна Иванова на седмото небе
Само за няколко часа приятелите на Владо във Фейсбук му помогнаха да открие песента на Гуна Иванова