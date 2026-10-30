Императорска внучка и БГ куратор празнуваха юбилеи в Мюнхен

Изключително със своя стил, сърдечност и блясък парти събра аристократите на половин Европа в уникалната зала „Бергсон“ в Мюнхен. Посрещнаха ги рождениците, заради които се случи елегантната сбирка – световно признатата скулпторка Габриела фон Хабсбург и нейният куратор Стефан Стоянов, творчески директор на панаирите за съвременно изкуство в София и Прага.

Васил Петров очарова висшето общество с безсмъртни хитове

Сценарият за двойния юбилей на един от най-успешните артистични тандеми в жанра беше перфектно измислен и режисиран. На огромните стени се завъртяха клипове с вълнуващи моменти от кариерата на художничката, която неведнъж гастролира в България. Прекрасни творения на Габриела фон Хабсбург, внучка на Франц Йозеф I, последния владетел на Австро-унгарската империя, бяха подредени под вещото диригентство на Стефан Стоянов и в разчупеното пространство на „Бергсон“. Гостите останаха очаровани от изпълненията на Васил Петров – българският Франк Синатра погали душите им със световни романтики.

Рожденикът в нежната компания на изгряващата кураторка Стефка Дончева, Андреа Бруйет Родригес, Жени Дикинсън и Мика Сав /от ляво на дясно/

В безкрайния празник, моделиран на няколко езика – и Габриела фон Хабсбург, и Стефан Стоянов, са действащи полиглоти, активно участваха супер интересни личности. Особено впечатляващи бяха две двойки. Карл фон Хабсбург, брат на рожденичката и глава на династията, кавалерстваше на съпругата си Кристиан Николау де Алмейда Рейд, а принцът на Бавария Луитполд на жена си Беатрикс. Правнукът на последния баварски крал Лудвиг III е известен още като основател на средновековния рицарски турнир в замъка Калтенберг и като директор на историческата порцеланова манифактура в двореца Нимфенбург.

Международният куратор със своя сърдечен партньор, бразилския адвокат от Рио Фернандо Дос Сантос Ферейра, и скъпи приятели от Истанбул – международният инвеститор Емре Мимароглу, Зейнеп Акогче, Асли Юстункая, Гюлбен Чапан, Файла Гюдерп, Оздам Гюрсел, Мехмед Юмен Чилер и Мелкан Гюрсел

Сред виповете бяха още членове на европейски аристократични фамилии, медийни магнати, политици. Колоритна и супер елитна беше групата колекционери от Турция – президентът на инвестиционния фонд I.C.E capital Емре Мимароглу, ландшафтният архитект Зейнеп Акогче, Асли Юстункая - съсобственик в компанията Unifree Duty Free и член на Управителния съвет на футболния клуб Beşiktaş JK, писателката Гюлбен Чапан, Файла Гюдерп, шеф на фондация „Хара“, Оздам Гюрсел, Мехмед Юмен Чилер и прочутата архитектка Мелкан Гюрсел, чието студио стои зад музея Istanbul Modern, летището в Бодрум, библиотеката "Бейазът", Астана Арена, културния център „Ататюрк“. От двете Америки дойдоха дипломатът от кариерата Андреа Бруйет Родригес, Диего Фигероа, Лиса Анастас, Фернандо Дос Сантос Ферейра от Рио де Женейро, познат и като сърдечен партньор на Стефан Стоянов.

Ивайла Бакалова и Левтера Янис бяха от най-елегантните дами

Рожденикът остана трогнат до сълзи от вниманието на съучениците си от софийската Английска гимназия и състудентите си от Американския университет в Париж. Обществото от България беше мощно – строителните предприемачи и меценати Николай Неделчев и Велико Желев, адвокат Момчил Мондешки, Нико и Екатерина Тупареви, бизнесдамата Виолета Апостолова, собственичката на мултибранда Plus Zero сoncept Левтера Янис, Ивайла Бакалова, изкуствоведите Весела Ножарова и Радослав Механджийски, художничките Мика Сав и Ив Тошайн…

Известните колекционери Диего Фигероа от Маями, Николай Неделчев от София и Лиса Анастас от Ню Йорк с Габриела фон Хабсбург