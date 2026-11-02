Тръмп с изненадващ план за Путин! Руският газ отново влиза в играта

Съединените щати подготвят мащабен обрат в енергийните отношения с Русия, който може да промени както хода на войната в Украйна, така и газовия пазар в Европа. Администрацията на Доналд Тръмп настоява за бързо възобновяване на доставките на руски природен газ през украинската газопреносна мрежа като част от преговорите за енергийно примирие между Москва и Киев.

Планът предвижда американски посредник да участва в продажбите, Украйна да получава транзитни такси, а приходите на Русия да бъдат поставени под специален финансов контрол. Инициативата обаче среща сериозна съпротива в европейските столици, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски, европейски и украински представители.

Вашингтон предлага сделка с руския газ

Идеята е била представена от американските преговарящи Джаред Кушнер и Стив Уиткоф по време на посещенията им в Москва и Киев през септември. Според участници в разговорите схемата предвижда руски природен газ отново да достига до европейските потребители през Украйна, но продажбите да се осъществяват чрез американски посредник.

Подобен механизъм би могъл да заобиколи част от европейските санкционни ограничения и същевременно да открие доходоносни възможности за американски инвеститори, отбелязва „Уолстрийт джърнъл“.

Вашингтон разглежда възобновяването на доставките като икономически стимул за руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Американските преговарящи смятат, че връщането на Русия на европейския газов пазар може да се превърне във важен елемент от по-широко споразумение за прекратяване на войната.

За Украйна предложението включва възстановяване на приходите от транзитни такси, които биха постъпвали при преминаването на руския газ през страната.

Руският газ може да се продава под американски контрол

Особено важен елемент от предложението е начинът, по който Москва ще получава приходите от продажбите. Според високопоставен американски представител Белият дом е предложил средствата да се превеждат по специална доверителна сметка в трета държава.

Целта на този механизъм е да се ограничи възможността Кремъл да използва приходите от възстановения износ за финансиране на военните действия в Украйна. Така американската администрация се стреми да съчетае икономическите стимули за Русия с ограничения върху разпореждането с получените средства.

Съединените щати представят плана пред европейските правителства и като възможност за понижаване на цените на енергоносителите преди зимния сезон. Това се случва в момент, когато европейските газови хранилища са запълнени значително под обичайните за сезона равнища.

Новите удари по руските рафинерии ускориха преговорите

Първоначално предложението е било оставено на заден план през октомври, когато Украйна временно прекрати атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия под натиска на Доналд Тръмп. Паузата продължила близо две седмици, през които Русия продължила да нанася удари по украинската енергийна инфраструктура.

В този период американската администрация насочила вниманието си към възможността за по-широко мирно споразумение.

Ситуацията се промени в края на миналата седмица, когато Киев възобнови въздушните удари срещу руските рафинерии. За три дни бяха атакувани три големи нефтопреработвателни предприятия, което придаде нова спешност на американските усилия за енергийно примирие.

Според „Уолстрийт джърнъл“ за средата на ноември в Абу Даби са планирани тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна. Засега Москва отхвърля американските опити за постигане на подобно споразумение.

Европа отказва да се върне към зависимостта от Москва

Най-сериозното препятствие пред американския план остава позицията на Европейския съюз. Съгласно действащото европейско законодателство покупките на руски природен газ трябва да бъдат напълно прекратени до края на 2027 година.

Правителствата на водещите европейски държави не желаят възстановяване на енергийната зависимост от Русия, която разглеждат като основна стратегическа заплаха. Официалната европейска позиция е, че покупките на руски газ не трябва да бъдат възобновявани дори при сключване на пълноценно мирно споразумение.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви през октомври, че забраната за внос на руски газ трябва да бъде постоянна. „Със сигурност не бих се доверил на Русия. Дори ако утре настъпи мир, за което всички се надяваме“, заяви той.

В частни разговори някои европейски представители са още по-категорични. Високопоставен представител на северноевропейска държава е заявил, че възобновяването на покупките на руски газ противоречи на принципите, които Европа защитава.

Представител на друга голяма европейска държава дори сравнил подобна договореност с политиката на бившия британски премиер Невил Чембърлейн, който през 1938 г. приема отстъпки пред Хитлер за сметка на Чехословакия.

Енергийната криза може да промени сметките

Администрацията на Тръмп разчита, че европейската съпротива няма да бъде толкова непреклонна, колкото изглежда. Причината е в задълбочаващите се проблеми на международния енергиен пазар и опасенията от ново поскъпване на газа.

Според „Уолстрийт джърнъл“ войната с Иран и нарушенията в доставките на втечнен природен газ от Катар допълнително затрудняват европейските държави. Газовите хранилища на континента са запълнени приблизително на 75%, което е под средното равнище за последните девет години.

Европейският съюз вече е изразходвал допълнителни около 100 милиарда евро за енергия вследствие на конфликта с Иран.

В момента руският газ осигурява около 11% от европейското потребление при приблизително 45% преди началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 година. Американският втечнен природен газ вече покрива около 30% от потреблението в Европа.

Газопроводите през Украйна могат да заработят бързо

Едно от предимствата на американското предложение е съществуващата инфраструктура. Газопреносната мрежа през Украйна, която свързва руските находища с европейските пазари през Словакия към Австрия и Германия, би могла да възобнови работа сравнително бързо.

Доставките по този маршрут бяха прекратени през януари 2025 г., след като продължиха с ограничени обеми дори по време на войната.

За разлика от тази мрежа газопроводите „Северен поток“ са сериозно повредени след подводните експлозии през септември 2022 г. и възстановяването им би отнело значително повече време.

„Уолстрийт джърнъл“ отбелязва, че американската администрация разглежда и евентуалното възстановяване на „Северен поток“ като част от по-голямо споразумение между Русия, САЩ и европейските съюзници.

Подобен подход представлява съществена промяна спрямо първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Тогава той остро критикува Германия за изграждането на „Северен поток 2“, предупреждаваше, че страната става зависима от Русия, и през 2019 г. наложи санкции срещу проекта.

Решаваща може да се окаже позицията на Киев

Според дипломати, цитирани от американското издание, европейските държави биха могли по-лесно да преразгледат позицията си, ако самата Украйна одобри възобновяването на газовите доставки като част от договореност за енергийно примирие.

Подобно споразумение би могло да помогне за предотвратяването на мащабни прекъсвания на електроснабдяването в украинските градове през зимата. Опасенията са, че продължаващите руски удари срещу енергийната инфраструктура могат да предизвикат хуманитарна криза и нова бежанска вълна към Европа.

Украйна изпитва и сериозен недостиг на средства за противовъздушна отбрана, докато доставките на американски ракети прехващачи за системите „Пейтриът“ са ограничени заради световния недостиг, свързан с войната срещу Иран.

Според „Уолстрийт джърнъл“ тези обстоятелства са част от аргументите, които Вашингтон използва в разговорите с европейските партньори за възможността газовата сделка да бъде включена в по-широко споразумение за прекратяване на военните действия.