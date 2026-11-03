Америка пред решаващ вот! Тръмп поведе републиканците в битката за властта

САЩ гласува днес, 3 ноември, на междинни избори, които ще определят разпределението на силите във Вашингтон през следващите две години. Президентът Доналд Тръмп се включи активно в кампанията на Републиканската партия и призова привържениците си към максимална мобилизация, за да бъде запазено мнозинството в Конгреса.

Над 57 милиона американци вече са гласували предварително, като интересът към изборите е значително по-висок в сравнение с 2022 година. Залогът е контролът над двете камари на Конгреса, от който зависи до голяма степен възможността на президента да продължи своята законодателна програма.

Тръмп мобилизира републиканците в цяла Америка

Американският президент проведе мащабна предизборна обиколка, която обхвана повече от 20 щата. Според Фокс нюз той е участвал в над 27 митинга само през октомври, а в заключителните дни на кампанията е продължил с публични прояви и телефонни включвания в подкрепа на републиканските кандидати.

Тръмп настоя, че високата избирателна активност сред неговите привърженици е решаваща за представянето на партията. „Трябва да гласуваме. Ако нашите хора гласуват, печелим убедително“, заяви президентът в предаването на Шон Ханити по Фокс нюз.

Той подчерта, че запазването на републиканското мнозинство ще позволи на администрацията да продължи политиката си в областта на икономиката, данъците, имиграцията и националната сигурност.

„Ако изберете републиканска Камара на представителите и републикански Сенат на 3 ноември, ще продължим да поставяме Америка на първо място всеки ден“, заяви Тръмп.

Президентът завърши кампанията си с публично изявление край мемориала на Ейбрахам Линкълн във Вашингтон, след предизборни прояви в Айова и Канзас.

Републиканците защитават мнозинството си

На днешните избори американците ще определят състава на всичките 435 места в Камарата на представителите и ще изберат 35 сенатори. Ще се гласува и за губернатори в 36 щата.

Републиканската партия влиза в изборите с мнозинство и в двете камари. В Сената тя разполага с 53 места срещу 47 за демократите и независимите сенатори, които гласуват с тях.

Особено оспорвани се очаква да бъдат надпреварите в Тексас, Мичиган, Охайо, Северна Каролина, Джорджия и Аляска.

Последното проучване на „Ройтерс“ и „Ипсос“ показва преднина на демократите сред регистрираните избиратели, но отделни изследвания в ключовите щати отчитат и по-силна подкрепа за републиканските кандидати сред част от хората, взели решение през последните седмици.

Рекордна активност и милиарди долари за кампанията

Над 57 милиона американци са гласували предварително до понеделник, показват данните на лабораторията за изборни изследвания към Университета на Флорида. Това е значително повече в сравнение с предходните междинни избори през 2022 година.

Според оценките на независимата организация „ОупънСикретс“ общите разходи на кандидатите и политическите организации могат да достигнат 11,9 милиарда долара.

Аксиос отбелязва засилената активност на републиканските организации в дигиталната реклама и усилията им да достигнат до колебаещите се избиратели.

Първите секции ще затворят по-късно днес американско време, а първите резултати се очакват през нощта срещу сряда, 4 ноември, българско време.