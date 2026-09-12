Американски сенатор разкри кога приемат адските санкции срещу Русия
Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
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Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
В заседателната зала в долната камара конгресмени развяха украински знаменца под освиркванията на хора от лагера на Доналд Тръмп
Тлаиб, която е член на Конгреса за трети мандат, отдавна е обект на критика
Президентът на САЩ Джо Байдън призова за "бърз" избор на нов председател
Не успяха да изберат своя лидер Кевин Маккати за председател на Камарата на представителите
Конгресмените не успяха да изберат председател на Камарата на представителите
Президентът поздрави републиканците и заяви, че ще работи с тях за американците
Нанси Пелоси взема предпазни мерки
Труден балотаж за шеф на горната камара
Вашингтон. Камарата на представителите в Конгреса на САЩ прие проектобюджета за първите 9 месеца на 2015 година часове преди крайния срок. Така САЩ и...