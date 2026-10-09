Голямото изпитание за Бабиш започна. Чехите дават първа оценка за властта му

Първото голямо изборно изпитание за Андрей Бабиш след завръщането му начело на Чехия започва днес. Страната гласува на местни избори и за една трета от местата в Сената, а вотът се възприема като първата реална проверка на обществените нагласи към правителството, което встъпи в длъжност на 15 декември 2025 г. Над 8 милиона избиратели имат право на глас, а резултатите ще покажат дали управляващите успяват да запазят инерцията от парламентарната победа на движението АНО миналата година.

Първият тест след връщането на Бабиш

Андрей Бабиш отново стана премиер през декември 2025 г., след като движението му АНО спечели парламентарните избори през октомври. Новото правителство беше назначено на 15 декември и оттогава досега не се е изправяло пред национален вот, който да даде пряка представа за настроенията на избирателите.

Точно затова изборите на 9 и 10 октомври имат значение далеч отвъд местните общински съвети. Те ще бъдат първият сериозен политически барометър за това дали подкрепата за Бабиш и неговите партньори се задържа близо година след парламентарната победа.

Над 8 милиона чехи избират местната власт

Избирателните секции отварят днес в 14 часа местно време, 15 часа българско, а гласуването ще продължи и в събота.

Повече от 8 милиона избиратели могат да определят състава на общинските съвети в над 6200 населени места и райони в страната.

В големите чешки градове една от най-горещите теми на кампанията беше недостигът на жилища и растящата им цена. Местната инфраструктура, транспортът и качеството на обществените услуги също заеха централно място в предизборния дебат.

Битката за Сената е още по-важна

Паралелно с местните избори чехите гласуват и за 27 от общо 81 места в Сената. Една трета от горната камара се обновява на всеки две години.

Именно тук залогът за Бабиш е особено голям. Вотът ще покаже дали партиите от управляващия лагер и техните съюзници могат да увеличат влиянието си в Сената, или опозиционните либерални и консервативни сили ще успеят да запазят силните си позиции.

При сенатските избори, ако никой от кандидатите в даден район не получи необходимата подкрепа на първия тур, балотажът ще се състои седмица по-късно - на 16 и 17 октомври.

Резултатите ще покажат дали инерцията още е с Бабиш

Движението АНО на Бабиш спечели парламентарните избори през октомври 2025 г. и се върна във властта след четири години в опозиция. Бабиш вече беше премиер между 2017 и 2021 г., а миналата година отново застана начело на правителството.

Сега обаче изборната карта е много по-раздробена. Местният вот традиционно зависи силно от популярността на отделните кандидати и регионалните проблеми, докато изборите за Сенат дават възможност на опозицията да мобилизира подкрепа срещу управляващите.

Затова резултатите няма да бъдат пряко копие на националните политически настроения, но неизбежно ще бъдат разчетени като първа сериозна оценка за управлението на Бабиш.

Президентът Павел няма да гласува

Любопитен сюжет преди изборите предизвика президентът Петър Павел. Той обяви, че няма да може да гласува за общинския съвет в родното си село Черноучек в северозападната част на страната, защото ще бъде на частно пътуване извън Европейския съюз. „Президентът съжалява за грешката в планирането“, заяви негов говорител.

При местните избори в Чехия няма възможност за гласуване по пощата, което означава, че държавният глава ще пропусне вота.