Украинският президент Володимир Зеленски побесня след срещата на Г-3 в Китай и руските удари снощи.

Нарече руският президент Владимир Путин "убиец".

"За нас той е враг. И разбира се, за нас той е убиец. И мисля, че най-вече за хората по света той е убиец", коментира Зеленски пред Си Ен Ен.

Тръмп продължи да говори за отношенията си с руския президент на пресконференция в Белия дом в петък. "Имам фантастични отношения с Путин.

Това е много хубаво нещо. Имам фантастични отношения с президента Си. Това е хубаво нещо. И страната ни е в безопасност благодарение на това", каза той пред репортери.