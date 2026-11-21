Седемгодишно момче, което играело с приятелите си на детска площадка, и 20-годишна служителка на Спешна помощ загинаха при руска атака срещу украинския град Кривой Рог. Броят на ранените продължава да расте и според последните данни вече е достигнал 52 души, сред които шест деца.

Ударите са нанесени вечерта на 20 ноември, когато по улиците на града все още е имало много хора. Две балистични ракети са поразили район в централната част на Кривой Рог, близо до популярен ресторант и жилищни сгради, съобщават украинските власти.

Детето починало в болницата

Седемгодишното момче било на детската площадка на ресторанта заедно със свои приятели, когато започнала атаката. То получило тежка травма на главата и въпреки усилията на лекарите починало в болница.

Другата жертва е 20-годишна жена, работила като фелдшер в Спешна помощ. Тя също издъхнала от получените наранявания.

Сред пострадалите има още шест деца, включително тригодишно момиченце и четиригодишно момче. Ранени са също двама медицински служители и двама спасители от украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

По данни на областния управител Олександър Ганжа 25 от ранените са в тежко състояние.

Нови удари, докато спасителите помагат на пострадалите

Тревогата в Кривой Рог не приключила с първите експлозии.

Според ръководителя на Съвета за отбрана на града Олександър Вилкул, след балистичните ракети последвали атаки с дронове тип „Шахед“ в района, където вече работели спасители, медици и аварийни екипи.

Украинските власти определят случилото се като последователна атака срещу едно и също място – практика, известна като „двоен удар“.

Спасителните операции били допълнително затруднени от нови въздушни тревоги през нощта.

23 жилищни сгради и болница са повредени

Мащабът на разрушенията е значителен. По предварителна информация са нанесени щети на 23 многоетажни жилищни сгради, болница, училища, търговски обекти, гаражи и автомобили.

Повредени са и линейки. На няколко места са избухнали пожари, а в отделни райони е нарушено електрозахранването и са възникнали проблеми с водоснабдяването и подаването на газ.

Аварийните служби продължават работа по отстраняването на щетите.

Кривой Рог се намира в Днепропетровска област и е родният град на украинския президент Володимир Зеленски.

Нападението е извършено на 20 ноември – датата, на която се отбелязва Световният ден на детето.