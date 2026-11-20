Три от основните мостове над река Днепър в Киев бяха поразени при мащабна руска ракетна атака, при която загинаха трима души, а около 15 бяха ранени. Ударите са нанесли щети на критична инфраструктура и са предизвикали пожари в украинската столица. Това е най-сериозното нападение срещу транспортните връзки между двата бряга на Киев от началото на войната, съобщава Ройтерс.

Атаката идва ден след като руският президент Владимир Путин предупреди за тежък ответен удар заради украинските нападения срещу Кримския мост.

Три ключови моста под ракетен обстрел

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм, че са поразени Подилско-Воскресенският, Дарницкият и Пивденният мост. Движението по съоръженията е преустановено или ограничено заради нанесените щети и необходимостта от проверки.

Украинската столица, в която живеят около три милиона души, разчита на шест основни моста за транспортната връзка между левия и десния бряг на Днепър. Поразяването на три от тях създава сериозни затруднения за придвижването в града.

Кореспондент на Ройтерс в Киев съобщи, че е чул поредица от експлозии в ранните сутрешни часове. Според местните власти освен транспортните съоръжения са засегнати сгради и други обекти от критичната инфраструктура.

Ударите след предупреждението на Путин

Ракетната атака последва изявление на Владимир Путин, който вчера обеща тежък отговор след поредните украински действия срещу Кримския мост. Съоръжението, свързващо Русия с анексирания Кримски полуостров, е било атакувано за трети път в рамките на седмица.

Руският президент направи предупреждението след срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Впоследствие руското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили са нанесли удари по предприятия от отбранителната промишленост, както и по енергийна и транспортна инфраструктура в няколко украински региона.

Москва посочи, че сред атакуваните обекти са и пристанищни съоръжения в Одеска област, както и плавателни съдове, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили.

Жертви и разрушения и в други украински области

Руската атака не се е ограничила само до Киев. В Днепропетровска област петима души са били ранени след удари с дронове по жилищни сгради. В Харков, втория по големина украински град, четирима души са пострадали при нападение срещу болница.

В Запорожие дрон е поразил трамвай, при което е ранен един човек. Информацията за пострадалите и разрушенията е съобщена от местните власти в Телеграм.

Според украинските служби ударите са засегнали както жилищни райони, така и инфраструктурни обекти. В Киев пожарникари и спасителни екипи са били изпратени на местата на пораженията, а медицински екипи са оказвали помощ на пострадалите.

Трима загинали и в Луганск, атака срещу обект в Русия

Междувременно назначените от Москва власти в контролирания от Русия град Луганск съобщиха за трима загинали при украинска атака. Не бяха представени допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта им.

Украински дрон е нанесъл щети и на промишлен обект в Смоленска област в Западна Русия. Губернаторът Василий Анохин потвърди нападението в Телеграм, но не уточни кое предприятие е било засегнато.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо всички съобщения за атаките и жертвите. Както Русия, така и Украйна отричат да нанасят умишлени удари срещу цивилни.