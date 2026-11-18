Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигат утре в Берлин за разговори с украински представители и европейския преговорен екип. Срещите са част от засилените дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, съобщи американски представител, цитиран от Ройтерс.

Основна тема в разговорите ще бъдат гаранциите за сигурността на Украйна след края на войната. Участниците ще обсъдят и напредъка по изготвянето на цялостен план за икономическото възстановяване на страната.

В дневния ред е включена и подготовката за следващия кръг от многостранните преговори. Очаква се срещите в германската столица да бъдат насочени към уточняване на ключови елементи от бъдещите договорености за сигурността и възстановяването на Украйна.