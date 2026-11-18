Снимки от заснежен планински курорт показаха севернокорейския лидер Ким Чен-ун в необичайна обстановка, далеч от официалните държавни церемонии. На един от кадрите той е седнал в кресло на открито, носи слънчеви очила и държи запалена цигара. Фотографиите бяха разпространени от държавната информационна агенция КЦТА.

Ким е посетил ски курорта Самчон, разположен близо до границата между Северна Корея и Китай. Компания му правели неговата съпруга И Сол-чу, дъщеря им Чу Е и представители на управляващата партия, съобщава БТА.

На публикуваните изображения съпругата на севернокорейския ръководител стои зад него, докато на други кадри дъщеря му се спуска по заснежените склонове. Момичето е облечено в бял ски екип и кара без предпазна каска.

Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

Посещението предизвика интерес и заради предположенията, че Ким може да използва близостта до китайската граница за евентуално пътуване до Китай. Спекулациите са свързани с възможна негова среща с американския президент Доналд Тръмп покрай форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън.

Самият Тръмп допусна пред журналисти възможността за нов разговор със севернокорейския лидер. Според него обаче евентуалното пристигане на Ким в Китай би зависело и от позицията на китайския президент Си Дзинпин.

Американският държавен глава пристигна в Манила за среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, като програмата му предвиждаше и посещение в Шънджън.