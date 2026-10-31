Ким Чен-ун показа невиждан боен самолет. Преобръща войните (ВИДЕО)

Северна Корея представи невиждан досега стелт безпилотен боен самолет на изложението си за развитие на безпилотни летателни технологии „Развитие на технологии за безпилотни летателни апарати“ – 2026, наред с много по-лекия Saetbyol-9, който наподобява американския MQ-9 Reaper, и Morning Saetbyol-4, който е много по-голяма и с по-голям обсег платформа за наблюдение, пише Military Watch.

Появата на новия дизайн с летящо крило предполага, че Пхенян се стреми към по-широка гама от безпилотни платформи. Председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен-ун присъства на изложението и инспектира голям брой дронове с видимост от първо лице (FPV), които станаха известни в конфликта между Русия и Украйна и военните действия между Израел и Хизбула поради относително ниската си цена и способността да поразяват личен състав, превозни средства и укрепени позиции. Северна Корея е имала възможности да проучи широкото използване на безпилотни системи в украинския театър на военните действия чрез военното си сътрудничество с Русия.

Разгръщането на усъвършенствани стелт дронове има потенциал да окаже трансформиращо въздействие върху севернокорейските възможности за водене на въздушна война, тъй като по-голямата част от бойния флот на страната е все по-остаряващ. Такива самолети имат значително по-ниски разходи за поддръжка дори от сравнително леките пилотирани изтребители поради много по-ниските разходи за обучение на персонала. Безпилотните стелт дронове са се доказали като високооцеляващи при мисии за проникване в силно защитено въздушно пространство в Близкия изток, като се очаква севернокорейските самолети да интегрират широка гама от управляеми бомби и крилати ракети. Вероятно напредъкът в областта на изкуствения интелект, сензорите и възможностите за насочване в крайна сметка ще позволи на тези самолети да участват и в операции „въздух-въздух“.

Севернокорейските държавни медии съобщиха, че изложбата е включвала демонстрации на дронове за еднократна употреба и многоцелеви безпилотни летателни апарати, наред с други оръжейни системи. Председателят Ким призова Северна Корея да постигне „абсолютно превъзходство“ в технологията на дроновете, описвайки безпилотната авиация като съществена за адаптирането на въоръжените сили към променящия се характер на съвременната война. Събитието включваше и публична демонстрация на 600-милиметровата ракетна артилерийска система на страната, а именно KN-25, която е системата с най-голям обсег от този вид в света, което показва, че изложбата е предназначена да покаже по-широко развитие на конвенционалните оръжия, наред с безпилотните системи. Възможно е KN-25 да е използвал насочване от дронове за наблюдение, което би свързало появата му с по-широката тема на изложбата.