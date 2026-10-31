Трусове в Полша! Консервативната опозиция сваля Туск

Консервативната опозиция в Полша в събота предприе стъпки за сваляне на правителството на премиера Доналд Туск чрез вот на недоверие в парламента, предлагайки временна администрация, тъй като конституционната криза в страната се задълбочава.

Бившият премиер Матеуш Моравецки заяви, че ще бъде внесен вот на недоверие срещу правителството на Туск и предложи то да бъде заменено с временна администрация, водена от бившия председател на парламента Марек Юрек.

„Внасяме вот на недоверие в правителството на Доналд Туск“, написа Моравецки в американската социална мрежа X.

„Нашето предложение: техническо правителство, водено от Марек Юрек, което да остане на власт до избори, които ще определят ново парламентарно мнозинство“, добави той.

Този ход бележи политическа ескалация след конфронтация относно Конституционния съд на Полша, описана от президента Карол Навроцки като „нарушение на конституционния ред“ и „насилствено превземане на конституционен държавен орган“.

Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал, върна се във Варшава през нощта и свика спешни консултации с парламентарните партии в събота, позовавайки се на това, което той нарече заплаха за вътрешната сигурност на Полша.

Кризата избухна, след като съдия Анна Корвин-Пьотровска отстрани председателя на Трибунала Богдан Швеньковски и пое контрола над институцията, ход, отхвърлен от Швеньковски и опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) като незаконен.

Правителството на Туск твърди, че действа за възстановяване на върховенството на закона след съдебните промени, въведени по време на осемгодишното управление на ПиС, което приключи през 2023 г., докато опозицията го обвинява в опит да поеме контрола над независимите държавни институции.