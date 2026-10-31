Тръмп е ненадминат ПР господар. Влиза ли Кралицата на рапа в Белия дом?

Предизборната надпревара зад Океана отдавна е прекрачила границите на класическата политика, но последната искра, която подпали социалните мрежи, надмина и най-смелите холивудски сценарии.

Американският президент Доналд Тръмп доказа, че е недостижим ПР господар, като даде тласък на една от най-ексцентричните спекулации на годината - че световноизвестната рап икона Ники Минаж може да се превърне в следващото официално лице на Белия дом.

Шега пред блогъра: „Ще трябва да помисля“

Всичко започна като интернет шега, но бързо се превърна в гореща политическа тема, особено след интервю на Тръмп пред популярния консервативен блогър Бени Джонсън.

Запитан директно дали изпълнителката на „Super Bass“ ще бъде следващият прессекретар на администрацията, Тръмп реагира в типичния си шоуменски стил: „Мисля, че ще трябва да помисля по въпроса“, добавяйки с усмивка, че самият интервюиращ също би бил подходящ за поста.

Макар изказването да е очевидна шега, в социалните мрежи това е най-обсъжданата тема, особено след като последната му говорителка Кейти Захария беше уволнена само пет дни след назначаването си заради гаф на първия си брифинг.

Изпитът на борда на Air Force One

Началото на тази любопитна история започна от виртуозно разиграна ПР акция на борда на президентския самолет Air Force One.

По време на полет към Мичиган, директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг засне видео, в което Ники Минаж застава зад официалния микрофон в конферентната зала на самолета и влиза в ролята на говорител.

На въпрос как оценява икономическия опит на Тръмп и способността му да се справя с финансови кризи, мегазвездата отговори: „Той работи повече от хора, които са наполовина по-млади от него“.

Клипът беше публикуван с шеговит надпис: „Дами и господа, изглежда намерихме новия прессекретар на Белия дом!“ и мигновено натрупа милиони гледания.

Коя е Ники Минаж

За по-консервативната публика, която не следи съвременните музикални класации, името на Ники Минаж може да не говори много, но влиянието ѝ в САЩ е колосално.

Наричат я Кралицата на рапа, защото е първата жена в историята на хип-хопа, продала над 100 милиона записи, като притежава армия от десетки милиони фанатични последователи.

Включването на фигура от такъв калибър в кампанията на републиканците показва, че Тръмп продължава да бъде ненадминат в умението да приковава внимание там, където реши.

Привличайки я в своята кампания, Тръмп привлича младите гласоподаватели и малцинствата – сегмент, в който традиционно доминират демократите.

Дали тя ще прекрачи прага на Белия дом, е трудно да се каже. Но съюзът между Кралицата на рапа и господаря на политическия ПР вече постигна целта си – накара целия свят да говори за тях и остави всички акции на демократите зад борда.