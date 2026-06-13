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Ники Минаж: Искам в киното

Ники Минаж: Искам в киното

Ники Минаж сподели, че иска да загърби за кратко музиката и да се отдаде на киното. "Надявам се някой сценарист да измисли интересна роля, която да п...

12 декември | 1:00
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