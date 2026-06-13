Ники Минаж ще става майка
Рапърката се омъжи миналата година
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Рапърката се омъжи миналата година
Рапърката се омъжи за приятеля си Кенет Пети
Рапърката иска да създаде семейство
Ники Минаж сподели, че иска да загърби за кратко музиката и да се отдаде на киното. "Надявам се някой сценарист да измисли интересна роля, която да п...
„Удивен съм как пя на фона на такова физическо натоварване", не скри възхищението си Магърдич Халваджиян към Филип Аврамов, който направи върховото с...