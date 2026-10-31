Ердоган влиза в битката за шеф на ООН с нов кандидат

Турция официално издигна кандидатурата на опитния дипломат Феридун Синирлиоглу за генерален секретар на Организацията на обединените нации. Решението на президента Реджеп Тайип Ердоган идва в момент, когато изборът на нов ръководител на световната организация е блокиран заради разногласия между държавите в Съвета за сигурност.

Синирлиоглу в момента е генерален секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), а преди това е бил външен министър и постоянен представител на Турция в ООН.

Номинацията е внесена в петък, 30 октомври, с писмо на турския президент, изпратено чрез постоянния представител на страната в ООН Ахмет Йълдъз до председателите на Общото събрание и Съвета за сигурност. Това съобщиха Франс прес и Анадолската агенция, позовавайки се на турското външно министерство.

Седем гласувания, но без решение

Турската кандидатура се появява след поредното неуспешно неофициално гласуване в Съвета за сигурност.

На 30 октомври 15-те членове на Съвета проведоха седмия предварителен вот за определяне на наследник на Антониу Гутериш, чийто втори мандат приключва на 31 декември 2026 г.

Най-голяма подкрепа отново получи бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан. Според дипломатически източници, цитирани от Ройтерс, тя е получила 11 положителни и четири отрицателни гласа – най-добрия ѝ резултат досега.

След нея се нареждат ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси от Аржентина с девет положителни гласа и дипломатът от Гаяна Каролин Родригес-Бъркет с осем.

В гласуването участва и наскоро номинираната от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе, която получи седем гласа в подкрепа.

Нито един кандидат обаче не е събрал необходимото политическо съгласие за преминаване към окончателен избор.

Пет държави държат ключа към избора

Процедурата за избор на генерален секретар на ООН е сложна, защото окончателното решение на практика зависи от петте постоянни членки на Съвета за сигурност – САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания.

Кандидатът трябва да получи подкрепата на най-малко девет от общо 15-те държави в Съвета и да не бъде блокиран чрез вето от нито една от петте постоянни членки.

При предварителните гласувания всяка държава отбелязва дали насърчава дадена кандидатура, не я подкрепя или няма мнение.

На последното гласуване бюлетините не са били разграничени по цвят, затова не може да се установи дали отрицателните гласове са дошли от държави с право на вето.

На предишния вот, когато бюлетините на постоянните членки са били отделно обозначени, всички кандидати са получили отрицателен глас от поне една от тях.

След постигане на съгласие Съветът за сигурност трябва да препоръча кандидат на Общото събрание на ООН, което официално назначава новия генерален секретар.

Кой е Феридун Синирлиоглу?

Синирлиоглу е сред най-опитните представители на турската дипломация с повече от четири десетилетия международна кариера.

През 2015 г. заема поста министър на външните работи на Турция, а от 2016 до 2023 г. представлява страната си в Организацията на обединените нации.

През декември 2024 г. е назначен за генерален секретар на ОССЕ с консенсуса на 57-те държави участнички.

С издигането му Анкара се включва в надпреварата в момент, когато традиционно се обсъжда възможността следващият ръководител на ООН да бъде от Латинска Америка и Карибския басейн.

Турският представител Ахмет Йълдъз обясни, че страната му е изчакала именно от уважение към тази регионална практика, но след липсата на консенсус е решила да предложи собствен кандидат.

В номинационното писмо Ердоган изтъква международния опит на Синирлиоглу, познаването на системата на ООН и способността му да постига съгласие.

Дали новата кандидатура ще помогне за преодоляване на дипломатическия застой, предстои да стане ясно от следващите консултации в Съвета за сигурност.