Гигантски канал! 220 камиона стават една баржа

Франция прокопава гигантски воден път, който трябва да промени товарните превози в Западна Европа. Каналът „Сена – Северна Европа“ ще бъде дълъг 107 километра, широк 54 метра и дълбок 4,5 метра. По него ще плават огромни баржи, способни да превозват до 4400 тона стоки – товар, равен на този на около 220 тежкотоварни камиона.

Амбициозният проект трябва да свърже речните басейни на Сена и Шелда и да отвори по-пряк воден маршрут между Франция, Белгия и Нидерландия. Така стоките от района на Париж и френските индустриални центрове ще достигат по-лесно до големите пристанища на Северна Европа, сред които Антверпен и Ротердам.

Зад грандиозната идея обаче се крият сериозни проблеми. Срокът за завършване вече е изместен до 2032 г., а прогнозната цена е скочила от 5,1 на 7,3 млрд. евро. Докато френските власти и Европейският съюз виждат в канала стратегическа инвестиция в бъдещето на транспорта, критици поставят под въпрос икономическата му ефективност и последиците за природата.

107 километра, които ще променят картата на Европа

Каналът „Сена – Северна Европа“ е най-голямото липсващо звено в проекта за водна връзка „Сена – Шелда“. Целта е да се свържат вътрешните водни пътища на Франция с мрежата от канали и реки в Белгия и Нидерландия, а оттам – с големите търговски пристанища на Северно море.

Досега тесен участък от съществуващия канал „Дю Нор“ ограничава преминаването на големи товарни плавателни съдове между басейните на Сена и Оаза и северноевропейската водна мрежа. Новото съоръжение трябва да премахне това тясно място и да позволи на много по-големи баржи да се движат по маршрута.

Трасето ще премине през Северна Франция, през регионите О дьо Франс и Пикардия, като ще свърже района на Компиен с района на Арльо. Каналът ще бъде част от мащабната европейска транспортна система, която трябва да осигури по-добра връзка между индустриалните райони и морските пристанища.

Това не е просто нов воден път. С него Европа се опитва да пренасочи част от огромния товарен поток от автомобилните магистрали към реките и каналите.

Баржа вместо 220 камиона

Най-впечатляващата характеристика на проекта е капацитетът на плавателните съдове. Каналът ще може да приема баржи с дължина до 185 метра и ширина 11,40 метра, които ще превозват до 4400 тона товари.

За сравнение, един такъв плавателен съд може да замени около 220 тежкотоварни камиона. Това е огромна разлика за транспортните компании, които ежедневно превозват суровини, промишлени стоки, строителни материали и селскостопанска продукция между Франция и Северна Европа.

Според прогнозите на компанията, която реализира проекта, няколко години след пускането му каналът ще може да пренася около 17 милиона тона товари годишно. Очакването е само във Франция да бъдат спестени около един милион курса на тежкотоварни камиони годишно. За цялата водна връзка „Сена – Шелда“ прогнозата достига 2,3 милиона по-малко курса на камиони.

Това би означавало по-малко задръствания по магистралите, по-ниски разходи за част от товарните превози и по-малко вредни емисии от автомобилния транспорт. Според разчетите на проектната компания преминаването към воден транспорт може да спести над 50 милиона тона въглеродни емисии за период от 40 години. Това обаче са прогнозни ефекти, които ще зависят от реалното натоварване на канала и от това колко компании ще изберат водния маршрут.

Седем шлюза и мостове над водата

Изграждането на канала е инженерно предизвикателство не само заради дължината му. Трасето преминава през различни релефни и водни зони, което налага изграждането на сложна инфраструктура.

В проекта са включени седем шлюза, които ще позволяват на плавателните съдове да преодоляват разликите във височината на водата. Предвидени са 62 пътни и железопътни пресичания, три мостови съоръжения над канала, както и вътрешни пристанища и индустриални терминали.

В северната част ще бъде изградена и голяма водна резервоарна система с капацитет около 14 милиона кубически метра. Тя е част от решението за осигуряване на необходимите водни количества за функционирането на канала.

Планирани са четири вътрешни пристанища, индустриални и зърнени терминали, както и съоръжения за обслужване на плавателните съдове. Така около новия воден път трябва да се оформи цяла логистична инфраструктура, която да привлече складове, предприятия и транспортни оператори.

Проектът включва и около 700 хектара озеленяване и екологични съоръжения, както и участъци с естествени и лагунни брегове.

Цената скочи с 2,2 милиарда евро

Голямото строителство обаче се оказва значително по-скъпо от първоначалните разчети.

Във финансовото споразумение от 2019 г. прогнозната стойност на проекта е 5,1 млрд. евро. В началото на 2026 г. държавната компания Société du Canal Seine-Nord Europe обявява нова целева стойност от 7,3 млрд. евро. Това е увеличение с 2,2 млрд. евро, или приблизително 43%.

От компанията обясняват поскъпването с няколко основни фактора. Първият е инфлацията, която повишава цените на строителните материали и услугите. Особено силно поскъпване е отчетено през 2021 и 2022 г., когато някои материали са увеличили цените си с 30 до 50%.

Вторият фактор е промяната в нормативните изисквания. За десет години стандартите за безопасност и опазване на околната среда са станали по-строги, което налага допълнителни инвестиции. Третият е удължаването на графика и увеличаването на резервите за непредвидени рискове.

Променен е и срокът за завършване. Първоначалната цел е била 2028 г., но през 2025 г. графикът е преразгледан и въвеждането в експлоатация е отложено за 2032 г. След приключването на строителните работи ще бъдат необходими и проверки и изпитания на съоръженията.

Европа плаща за новия воден път

Каналът се финансира с участието на Европейския съюз, френската държава и местните власти. Европейската подкрепа е част от политиката за изграждане на трансгранични транспортни коридори и развитие на по-екологични начини за превоз на товари.

Според европейската рамка за проекта „Сена – Шелда“ ЕС може да покрива до 40% от допустимите разходи за строителство и до 50% от разходите за проучвания. Останалото финансиране се разпределя между френската държава и регионалните и местните партньори.

Така ползите от проекта няма да бъдат само за Франция. Белгия и Нидерландия също ще получат по-добър достъп до френските пазари и пристанища, а европейските производители ще могат да използват по-голям транспортен капацитет по целия маршрут.

Екологичният спор - по-малко камиони, но на каква цена?

Именно въздействието върху природата е една от най-спорните теми около проекта.

Поддръжниците му твърдят, че водният транспорт е по-ефективен при превоз на големи количества товари и може да намали въглеродните емисии от тежкотоварните автомобили. Според проектната компания още при планирането са предвидени мерки за опазване на водните ресурси, местообитанията, животинските и растителните видове. Прилаган е принципът „избягване, намаляване и компенсиране“ на вредите върху околната среда.

Екологични организации и местни противници обаче предупреждават, че изграждането на толкова мащабно съоръжение ще промени значителни територии. Сред основните им опасения са унищожаването на влажни зони, загубата на местообитания, натискът върху водните ресурси и изкуственото преобразуване на земеделски земи.

През 2026 г. в Северна Франция се проведоха протести срещу проекта. Еколози и местни жители изразиха опасения, че каналът ще изисква големи количества вода в регион, който също е изправен пред риск от засушаване. Критиците поставят под съмнение както икономическите разчети, така и възможността екологичните щети да бъдат компенсирани.

Тези оценки са част от политическия и обществен спор около проекта, а не окончателно доказателство, че всички прогнозирани вреди ще се реализират. Но показват, че въпросът за цената на новата инфраструктура далеч не се изчерпва с милиардите евро за строителство.

Не е Суец, а нова артерия за вътрешната търговия

Сравненията с големите световни канали са неизбежни, но предназначението на френския проект е съвсем различно.

Суецкият канал свързва Средиземно и Червено море и е ключов маршрут за океанските кораби между Европа и Азия. Той обслужва глобалната морска търговия и генерира милиарди долари приходи от такси за преминаване. „Сена – Северна Европа“ няма да бъде конкурент на Суец. Той е предназначен за вътрешния европейски товарен транспорт и за свързване на индустриалните райони с пристанищата.

Очаква се новият канал да функционира в рамките на съществуващата система за такси за корабоплаване. Икономическата му ефективност ще зависи от обема на превозените стоки, цената на услугата, конкуренцията с железопътния и автомобилния транспорт и развитието на пристанищната инфраструктура.

Големият въпрос е дали обещаните милиони тонове товари действително ще преминат от камионите към баржите. Ако това се случи, каналът може да се превърне в една от най-важните транспортни инвестиции на Европа през следващите десетилетия. Ако трафикът остане под прогнозите, разходите за изграждането и поддръжката му ще тежат много по-сериозно.

През 2032 г. Франция трябва да получи не просто 107 километра нов воден път, а да изпита собствената си идея за бъдещето на транспорта – по-малко камиони, повече товари по вода и милиарди евро, заложени в обещанието за по-свързан континент.