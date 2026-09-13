8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“
СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
EC въвeждa дaнъĸa СВАМ в oпит дa cпpe пpeмecтвaнeтo нa нaй-мpъcнитe индycтpии в чyжбинa
Най-голям принос има зелената мрежа на телекома, която се захранва от соларен парк „Верила“
Eco Half SIM картите вече са достъпни за всички частни и бизнес клиенти
За втора поредна година компанията е сред водещите в САЩ, допринасящи за прехода към нисковъглеродна икономика
Столичната аерогара постигна Ниво 4 на акредитация за намаляване на въглеродните емисии
„Зелената“ логистика на ритейлъра е спасила близо 198 дървета и е спомогнала за намаляване на отпадъците с близо 26 пълни камиона
Компанията е намалила използваната пластмаса с 1 158.85 тона, с което е предотвратила изпускането в атмосферата на 2 537.89 тона въглеродни емисии пре...
Целта е декарбонизация на производството и намаляване на въглеродните емисии
Намаляване на въглеродните емисии, опазване на водните ресурси и околната среда
ЕС отхвърли искането на президента за по-ниски цени на въглеродните емисии
Грaдът ce нaдявa дa cтaнe първият въглeрoднo нeутрaлeн дo 2030 гoдинa
Ще намали емисиите на CO2 с 4000 тона
Отложиха въпроса за въглеродните емисии
Оптимист съм за "белене" споделя енергийният министър
Форумът се провежда седмица преди срещата на върха на ЕС на 20 и 21 юни в Брюксел
Постепенното увеличение на това количество ще намали общите разходи за емисионни квоти и ще улесни прехода към нисковъглеродна икономика...
България има твърда позиция по отношение на постигане на отлагателен период за въвеждането на по-високи ограничения на допустимото замърсяване с въгл...
Продължава работното посещение на министър Стойнев в Сливен
Канбера. Премиерът на Австралия Кевин Ръд оповести близо 4 млрд. австралийски долара съкращение или отсрочки в разходите на правителството, включите...