Използването на палети за многократна употреба от Kaufland е спестило 239 тона въглеродни емисии за 2023 г.

„Зелената“ логистика на ритейлъра е спасила близо 198 дървета и е спомогнала за намаляване на отпадъците с близо 26 пълни камиона