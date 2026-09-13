Уволнен шеф на БДЖ с разкрития за фаталната катастрофа на влакове
Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение
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Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение
Първоначално новият начин на плащане за пътищата ще важи само за товарните превози
Планът за финансово стабилизиране и развитие на БДЖ ще е готов до средата на февруари. Това заяви изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД Владими...
София. Както е структурирано БДЖ, никой не може да го спаси, коментира пред БНТ транспортният министър Ивайло Московски. Трябва да бъде рестартирана п...
Седмичното предупреждение изтече, искат мнението на министър Ивайло Московски София. Днес "БДЖ - Товарни превози" ще спре превозите на въглища от мин...
Хасково. Блокадата на границата от турска страна е вдигната, но опашките от камиони остават. "Турските камиони започват да се оттеглят от ГКПП „Кап...
Приватизацията на "БДЖ-Товарни превози" щеше да е неизгодна за държавата. Това заяви изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" Християн Кръстев. Карго...
София.В БДЖ има нови директори. Димитър Димитров и Георги Друмев вече са управители на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ - Товарни превози" ЕООД....
Изпълнителният директор обясни, че ще се наложат съкращения в дружествата и Холдинга.
Предприятието дава хляб на над 3600 души, каза новият транспортен министър Данаил Папазов
София. Продажбата на закъсалото БДЖ-Товарни превози се отлага за пореден път от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от т...
Чехи и румънски превозвач също ще наддават