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Нови директори в БДЖ

Нови директори в БДЖ

София.В БДЖ има нови директори. Димитър Димитров и Георги Друмев вече са управители на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ - Товарни превози" ЕООД....

16 август | 14:29
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