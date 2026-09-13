България с твърд ултиматум към Скопие: Без компромис за ЕС
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
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По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Показните акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията
Руският външен министър кацна в Скопие
Украйна и балтийските държави заплашиха ОССЕ
Повечето европейски страни забраниха полетите от Русия, след като тя нахлу в Украйна
ДПС се срещна в Пловдив с ръководството на Службата
Ангажиментите на правителството за подготовката на честни и свободни избори се изпълняват в пълен обем, заяви Стефан Янев
Държат се като предизборен щаб на Радев, каза премиерът
Екип на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа наблюдава изборите у нас
Осигурени са всички необходими предпазни и дезинфекционни средства за изборния ден
Движението постави въпроса за открито противоконституционни текстове в Изборния кодекс
ДПС настоя пред ОССЕ за пълен мониторинг на вота. Представители на ръководството на партията, начело с председателят Мустафа Карадайъ се срещнаха с Лу...
В рамките на Самита ще бъде приета юбилейна декларация, обобщаваща последните 2 десетилетия от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Министър...
Украинският президент Петро Порошенко говори пред Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк
От 1 януари 2015 година Сърбия официално поема председателския пост на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). „Три години назад...
Руският външен министър Сергей Лавров разкритикува Запада в петък за "постоянните опити да се обвинява Русия за кризата в Източна Украйна" след срещат...
Москва. Ръководителят на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Илка Канерва е поканил Русия да се присъедин...
София. Международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се срещнаха с водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР А...
Киев. Украинският президент Петро Порошенко даде разрешение наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да използват...
София. Една от неспазените препоръки в изборния процес е разрешаването на агитацията на майчин език. Това констатира Организацията за сигурност и сътр...