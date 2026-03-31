ДПС алармира ОССЕ! Неправомерен полицейски натиск

Ръководството на ДПС алармира мисията на ОССЕ за предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС. Представителите на ДПС категорично заявиха пред наблюдателите, че тези показни акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията и с тях се цели сплашване на хората по места. Това е сценарият по станалия печално известен запис от заседание на ПП-ДБ, в който лидерите на партията коментират правенето на избори с „наше МВР“.

Разговорите с представителите на ОССЕ бяха във връзка с наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която е в България за да проследи кампанията за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026.

Делегацията на ОССЕ бе водена от Йелена Стефанович, политически анализатор, а от страна на ДПС присъстваха зам.-председателите на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов и Искра Михайлова, зам.-председателят на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Хамид Хамид, народният представител Атидже Вели, евродепутатите Танер Кабилов и Елена Йончева.

Представителите на ДПС изразиха своите притеснения за това, че България вместо да има надпревара за утвърждаване на човешките права се затвърждава диктатурата. Те споделиха на наблюдателите, че се води репресивна политика за всяване на страх и напрежение в обществото, насочена към определена партия и нейните активисти. Всички тези акции са маскирани като „борба с купуването на гласове“. ДПС заяви, че са получени множество сигнали от партийни активисти и граждани, които са подложени на полицейски проверки и неправомерни задържания, които ще бъдат обобщени и предоставени публично след изборите, в името на справедливостта и честността на изборния процес.

Ръководството на ДПС заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС при изслушването на служебния министър на МВР, но изразиха увереност, че въпреки натиска върху избирателите, партийният актив се консолидира и мобилизира и показва още по-добър резултат.

По време на разговора с представителите на ДПС беше застъпена и темата с машините, като беше потвърдена последователната политика на ДПС за машинното гласуване , но не и с машини, при които липсва обществен контрол при отчитане на резултатите в края на изборния ден.

