Илияна Йотова събра на крак държавния елит

Буквите имат особено значение за нас, за националната ни култура и книжнина. С тези силни и емблематични думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към официалните гости по време на традиционния прием в Националния исторически музей, организиран по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тя подчерта, че за нея е изключително щастие да бъде домакин на този най-съкровен за нацията ден.

Държавният елит и духовните водачи заедно в Националния исторически музей

Празничното събитие събра на едно място най-висшите представители на държавната власт и духовността у нас. Сред присъстващите бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, придружен от съпругата си Десислава Радева, както и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В залите на музея се събраха още министри, народни представители, магистрати, дипломатически мисии и лидери на регистрираните у нас религиозни общности. Празничната атмосфера бе споделена от десетки общественици и изтъкнати дейци на българската култура и наука. Официалното начало на приема бе дадено с вълнуващо изпълнение на химна на Република България и училищния химн „Върви, народе възродени“, представени от Детския хор на Българското национално радио.

Учителите като пазители на човечността в ерата на изкуствения интелект

В официалното си обръщение Илияна Йотова обърна специално внимание на предизвикателствата на модерния свят. Тя отбеляза, че днес живеем в изключително разтърсващо време, в което все по-често ще се чуват гласове, че традиционното училище вече не ни е нужно. По думите ѝ съвременната реалност се опитва да ни убеди, че учителите ще бъдат напълно изместени от изкуствения интелект и високите технологии, а днешните деца искат нещо много по-различно от книгите и учебниците.

Въпреки технологичния натиск, Йотова изрази своята непоколебима увереност в българските просветители. Тя се обърна директно към учителите с призив да преведат младото поколение през предизвикателствата на новия век. Според нея основната мисия на днешните преподаватели е да научат децата как правилно да си служат с технологиите, вместо да позволяват да бъдат изместени и заменени от тях.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com