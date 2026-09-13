ДПС алармира ОССЕ! Неправомерен полицейски натиск
Показните акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията
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Показните акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията
Студенти от Благоевград ще излязат на протест пред 4-то РПУ в София този следобед, за да се противопоставят на полицейския тормоз над 20-годишната Бор...
Сигнал за полицейски тормоз са внесли протестиращи от Благоевград до ръководството на Представителството на Европейската комисия в България. Хората,...