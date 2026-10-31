САЩ продават 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна, но Киев може да ги чака с години

САЩ одобриха продажбата на 500 ракети за противовъздушната отбрана „Пейтриът“ (Patriot) на Украйна, която спешно се нуждае от допълнителни средства за защита срещу засилващите се руски въздушни атаки. Решението обаче идва с едно сериозно условие – Киев може да чака доставките няколко години.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства американското одобрение, но предупреди, че страната му няма време за губене. В петък вечерта той отново призова Вашингтон да ускори доставките на ракети „Пейтриът“, които са от решаващо значение за прехващането на руските балистични ракети.

Според съобщението на Държавния департамент на САЩ сделката включва 500 усъвършенствани ракети прехващачи PAC-3 на обща стойност 2,1 млрд. долара, или приблизително 1,6 млрд. британски лири.

Покупката ще бъде финансирана изцяло от партньорите на Украйна в Европа и Канада, без участие на американски бюджетни средства.

Европа и Канада плащат, американска компания произвежда

Средствата ще бъдат осигурени чрез дарения от Канада, Германия и Норвегия по американската програма JUMPSTART, както и чрез украински средства, финансирани със заем от Европейския съюз.

Основният изпълнител на поръчката ще бъде американската отбранителна компания Lockheed Martin.

В официалното си съобщение Държавният департамент посочва, че предложената продажба отговаря на външнополитическите цели и интересите на националната сигурност на САЩ, като укрепва отбранителните способности на партньорска държава, която допринася за политическата и икономическата стабилност в Европа.

Одобрението идва след продължило почти месец забавяне, за което Зеленски публично изрази недоволство. Украинският президент предупреди, че запасите от ракети за противовъздушна отбрана намаляват опасно бързо.

Зеленски: Трябват ни сега, не след години

Според украинския държавен глава Русия засилва ударите срещу енергийната инфраструктура на страната в навечерието на зимата.

Само през последните две седмици са нанесени над 30 руски удара по ключови обекти на украинската електропреносна мрежа, заяви той.

Зеленски подчерта, че 500 ракети биха осигурили значителна защита на украинските градове и инфраструктура, но поставеният срок за доставка обезсмисля до голяма степен непосредствената им полза.

Основният проблем е, че става дума за ново производство, а не за ракети, които вече се намират на склад и могат незабавно да бъдат изпратени в Украйна.

Глобалният недостиг на боеприпаси за системите „Пейтриът“ се задълбочи и заради използването им от американските въоръжени сили по време на войната срещу Иран.

По данни на Министерството на отбраната на САЩ годишното производство е около 600 ракети, което допълнително ограничава възможността за бързо изпълнение на големи поръчки.

Ново напрежение между Вашингтон и Киев

Американското решение идва след пореден период на обтегнати отношения между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

По-рано през октомври Вашингтон облекчи част от санкциите срещу Русия като част от договореност за доставки на руски дизел. Тръмп дори заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер, който да постигне споразумение за прекратяване на войната.

Напрежението между двете страни отслабна след разговорите на Зеленски с американски представители в Осло на 20 октомври.

Междувременно дипломатическото противопоставяне с Москва продължава и на международната сцена.

По време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта европейски дипломати отказаха да застанат за обща официална снимка заради присъствието на руския външен министър Сергей Лавров.

Домакин на срещата е американският държавен секретар Марко Рубио.

Британският външен министър Ед Милибанд отправи пряко обвинение към Лавров, като заяви, че отговорността за войната и смъртта на невинни цивилни граждани в Украйна е на Русия.

Голямата неизвестна остава срокът за доставка

Въпреки американското одобрение няма яснота кога първите ракети от новата поръчка ще достигнат Украйна.

Производството на прехващачи PAC-3 е сложно и продължително, а световното търсене надхвърля наличните количества.

Затова Киев настоява за по-бързо решение, включително освобождаване на ракети от съществуващи запаси, докато новите бъдат произведени.

Одобрените 500 ракети представляват значителна бъдеща подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. За страната обаче най-важният въпрос остава дали ще получи достатъчно защита навреме за зимните месеци.