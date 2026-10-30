Ромското село, в което всяка къща е за милиони

Огромни, разточителни имения с фасади, украсени със символа на долара, и с покриви, наподобяващи азиатски храмове, от години привличат погледите в малките градчета и селата на съседна Румъния. Зад парада на богатството и демонстрацията на обществен статус обаче се крие сурова реалност – повечето от тези грандиозни сгради стоят полупразни, поддръжката им е непосилна, а собствениците им живеят сбити само в една или две стаи.

Натрупването на капитала зад тези натрапчиви постройки започва непосредствено след падането на комунистическия режим през 90-те години на миналия век, информира Plovdiv24.bg. Първите сериозни средства в общността идват от събиране на метални отпадъци, дребна търговия и най-вече от връщането на конфискуваното от режима на Николае Чаушеску семейно злато, иззето след декрет от 1978 година.

Днес в цяла Румъния има хиляди подобни имоти, а съседите продължават да се надпреварват в издигането на нови етажи. Всеки регион следва свой собствен архитектурен стил – в Централна Румъния сградите са вдъхновени от католическите църкви, на югозапад се копират неокласически сгради, а на изток и юг се издигат интерпретации на някогашните аристократични имения.

Архитектурният абсурд стига до крайности. В село Бузеску, разположено на около сто километра южно от Букурещ, заможният местен жител Дан Финуцу изгражда огромната си къща като точно копие на сградата на съда, в която през 90-те години получава присъда за измама.

Въпреки че Бузеску наброява 4000 жители и изобилства от пищни постройки покрай главната улица, голяма част от двумилионното ромско население в страната продължава да живее в бедност. Луксозните салони, декорирани с мрамор и злато, се отварят и отопляват единствено за сватби или празнични събирания.

Огромните разходи за поддръжка се оказват непосилни за стопаните. Поради тази причина голяма част от дворците стоят недостроени или изглеждат изоставени. Все повече хора напускат тези имоти и заминават за Букурещ или чужбина в търсене на препитание, оставяйки зад гърба си празни и студени стени.