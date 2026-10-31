Полша в политическа буря: президентът обърна самолета заради сблъсък около Конституционния съд

Безпрецедентно напрежение разтърси Полша, след като на 30 октомври избухна открит конфликт за ръководството на Конституционния трибунал. Полицейски части бяха разположени около сградата във Варшава, стотици протестиращи се събраха пред нея, а президентът Карол Навроцки прекъсна полета си към Сенегал и се върна спешно в страната.

Причината е решението за временно отстраняване на председателя на Конституционния съд Богдан Швенчковски и неговия заместник Бартломей Сохански, чието законово основание се оспорва.

В петък вечерта на сайта на Конституционния трибунал се появи съобщение, според което двамата ръководители са отстранени от изпълнение на служебните си задължения за един месец.

Съдия Анна Корвин-Пьотровска обяви, че поема временно управлението на институцията.

Малко по-късно обаче в официалния профил на трибунала в социалната мрежа X се появи противоположно съобщение. В него се твърди, че сайтът е бил незаконно превзет, Швенчковски продължава да бъде председател, а Корвин-Пьотровска няма право да изпълнява функциите на съдия в институцията.

Така конфликтът прерасна в открит спор не само за ръководството, но и за законността на действията на двете страни.

Президентът обърна самолета и се прибра във Варшава

Новината застигна държавния глава Карол Навроцки, докато пътуваше със самолет към Сенегал.

„В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си към Сенегал. Връщам се“, написа той в X.

Самолетът му се върна във Варшава в петък вечерта.

След разговори с представители на съдебната власт президентът посети сградата на Конституционния трибунал след полунощ и остана там няколко часа.

Впоследствие той обяви намерението си да проведе спешни консултации с представители на парламентарните политически сили за стабилизиране на обстановката и възстановяване на конституционния ред.

Przybywajcie pod Trybunał. https://t.co/4NlbaLylug — Marcin Porzucek (@MarcinPorzucek) October 30, 2026

Качински: Това е преврат

Лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински отправи остри обвинения срещу правителството на премиера Доналд Туск.

Той определи случващото се като „преврат“ срещу Конституционния съд.

В публикация в X Качински заяви, че действията представляват атака срещу институцията, и предупреди за опасност от авторитарно управление.

„Гражданският протест, напълно законен, трябва да продължи! Трибуналът е гарант за нашата свобода и суверенитет!“, призова опозиционният лидер.

Пред сградата се събраха привърженици на „Право и справедливост“ и други десни политически формации. Част от демонстрантите се опитаха да преминат през загражденията.

Полицията съобщи, че срещу служителите ѝ са хвърляни опасни предмети и че трима души са задържани.

Полицията отрича да е превзела съда

Въпреки твърденията за полицейско нахлуване, органите на реда представиха различна версия.

Според полицията служителите са били разположени на територията около Конституционния трибунал заради риск за сигурността на съдиите и персонала, както и възможни нарушения на обществения ред.

От полицията уточниха, че служителите ѝ не са влизали в самата сграда, и отрекоха да са отстранявали насилствено охраната на съда.

Напрежението се засили допълнително, след като Швенчковски и негови привърженици направиха опит да достигнат до сградата.

Защо се стигна до кризата?

Събитията са поредният епизод от дългогодишния конфликт около независимостта на полската съдебна система.

По време на управлението на „Право и справедливост“ между 2015 и 2023 г. бяха извършени съдебни реформи, които предизвикаха сериозни критики от Европейския съюз заради опасения от политическо влияние върху съдебната власт.

След идването си на власт през 2023 г. коалицията на Доналд Туск започна действия за промяна на системата и възстановяване на независимостта на институциите.

Но процесът се сблъска със съпротивата на опозицията и президента Навроцки, който отказа да положи клетва пред част от избраните от парламента нови конституционни съдии.

От своя страна Швенчковски не допусна някои от тези съдии да започнат работа.

На фона на конфликта министърът на правосъдието Валдемар Журек поиска снемане на имунитета на председателя на трибунала и неговия заместник с мотив, че възпрепятстват изпълнението на служебните задължения на други съдии.

Премиерът Доналд Туск защити предприетите действия.

Според него възстановяването на върховенството на закона е задължение на правителството, макар процесът да е труден и понякога болезнен.

Кой ще управлява Конституционния съд?

Към събота, 31 октомври, спорът за законността на временното отстраняване на Швенчковски остава нерешен.

Едната страна настоява, че е предприела необходимите действия за възстановяване на работата на Конституционния трибунал. Другата твърди, че е извършено незаконно посегателство срещу конституционния ред.

На този фон Варшава се изправя пред ново сериозно изпитание за отношенията между президента, правителството и съдебната власт.