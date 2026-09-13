Обрат след изборите в Полша. Доналд Туск се готви да поеме властта
Управляващите до момента „Право и справедливост“ от една страна печелят, но от друга губят
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Управляващите до момента „Право и справедливост“ от една страна печелят, но от друга губят
Право на глас имат около 29 милиона поляци
Ярослав Качински, лидер на партията "Право и справедливост", отправи искането
Страната направи завой надясно, за първи път без лява партия в парламента Полската евроскептична партия "Право и справедливост" на Ярослав Качински...
Варшава. Властите в Полша са фалшифицирали резултатите от изминалите избори за местни органи. Това заяв лидерът на най-голямата опозиционна партия в П...