Принцеса се качи на боен самолет, направи нещо невиждано /ВИДЕО/
Леонор тръгна по стъпките на баща си
Следете всички новини, анализи и коментари за Боен Самолет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Леонор тръгна по стъпките на баща си
Ако досега българската авиация летеше на крилете на илюзиите, ако подпишем договор със САЩ, ще лети на крилата на най-добрия боен самолет, заяви минис...
"Правителството на Бойко Борисов не зачита нито Конституция, нито Народно събрание, нито правова държава", коментира Корнелия Нинова...
Боен самолет МиГ-23 на международно признатото либийско правителство бе свален над Бенгази в Източна Либия, докато атакувал позиции на воюваща с власт...
"До 30 юни внасяме в Министерски съвет проект за нов многоцелеви самолет и започваме процедура по неговото придобиване". Тази новина съобщи военният м...