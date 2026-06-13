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Купуваме нов боен самолет

Купуваме нов боен самолет

"До 30 юни внасяме в Министерски съвет проект за нов многоцелеви самолет и започваме процедура по неговото придобиване". Тази новина съобщи военният м...

21 май | 20:50
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