Китай отваря нова страница в икономическите си отношения със света. С обещание за по-широк достъп до китайския пазар, повече възможности за чуждестранни инвестиции и стабилни глобални вериги на доставки президентът Си Цзинпин отправи силно послание към световния бизнес. Той призова за отказ от протекционизма, свободна търговия и сътрудничество в технологиите, като очерта три стратегически приоритета за бъдещето на Азиатско-тихоокеанския регион – отвореност, иновации и сътрудничество.

Посланията прозвучаха на бизнес форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), който се провежда на 17 и 18 ноември в китайския град Шънджън. Събитието събра над 2000 представители на политическия и деловия елит от 21 икономики членки на организацията и още 13 държави и икономики извън нея. Сред участниците са представители на 115 компании от класацията Fortune Global 500 – най-големите корпорации в света по приходи.

Това превръща форума в една от най-значимите международни бизнес платформи за годината. В Шънджън се срещат не просто инвеститори и ръководители на компании, а хората, които вземат решения за производството, технологиите, капиталите и движението на стоки в световната икономика.

Американският бизнес е най-голямата чуждестранна група

Особено показателно е присъствието на американските компании. Те съставляват близо 20% от чуждестранните корпоративни участници и са най-голямата група извън Китай. Сред представените компании са водещи имена от технологичния, финансовия, логистичния и индустриалния сектор, включително Amazon, Walmart, Apple, Google и Microsoft.

Във форума участват и представители на големи американски финансови и транспортни компании като Visa, Mastercard, UPS, PwC, Deloitte и Boeing. Китайската корпоративна делегация също е представена от тежката артилерия на националната икономика – сред компаниите са Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, автомобилният производител BYD, производителят на батерии CATL и технологичните гиганти Baidu и Xiaomi.

Присъствието на толкова много американски корпорации е особено важно на фона на продължаващото търговско и технологично съперничество между Вашингтон и Пекин. То показва, че въпреки политическите конфликти икономическите връзки между двете най-големи икономики остават дълбоки. За бизнеса достъпът до китайския пазар и до производствените мощности в Азия продължава да има стратегическа стойност.

Шънджън – символът на китайското икономическо чудо

Изборът на града домакин също има стратегическо значение. Преди повече от четири десетилетия Шънджън е малко гранично селище. Днес той е един от водещите технологични и индустриални центрове на света, символ на китайските реформи и на отварянето на страната към международния капитал.

Градът е част от икономическата зона Голям залив Гуандун – Хонконг – Макао, която обединява огромен производствен, финансов и технологичен потенциал. Тук се развиват компании в областта на електрониката, телекомуникациите, електромобилите, роботиката и изкуствения интелект.

През първите девет месеца на 2026 г. търговията на Шънджън с останалите икономики от АТИС достига 3,23 трилиона юана, което е увеличение с 40% на годишна база. Над 130 водещи компании от самия град също участват във форума.

За Пекин това е възможност да покаже какво предлага китайската икономика на международния бизнес – не само евтино производство и огромен пазар, но и технологична инфраструктура, научни разработки, квалифицирани кадри и възможности за създаване на нови индустрии.

Си Цзинпин: Светът трябва да избере – отворени врати или затворени граници

В основната си реч, озаглавена „С решителност към светло бъдеще за Азиатско-тихоокеанския регион“, Си Цзинпин постави въпроса за бъдещето на глобалната икономика пред най-влиятелните представители на бизнеса.

Китайският президент предупреди, че световният растеж губи инерция, а едностранните действия и протекционизмът се разпространяват. В същото време международната търговия продължава да се развива въпреки препятствията, а технологичните пробиви променят цели отрасли с изключителна скорост.

Си очерта дилемата пред световната икономика – дали държавите ще изберат отвореността или затварянето, сътрудничеството или противопоставянето, адаптацията към промените или придържането към остарели модели.

Той припомни, че АТИС е създадена в епохата на икономическата глобализация и през десетилетията се е превърнала във важен двигател на развитието в Тихоокеанския регион. Китай е домакин на организацията за трети път и според Си трябва да използва тази възможност, за да насърчи нов етап на икономическа интеграция.

В годината на китайското председателство Пекин поставя три основни приоритета – отвореност, иновации и сътрудничество. В речта си пред бизнеса президентът разгърна тези направления в конкретни задачи.

Първи приоритет: Отвореност и стабилност на глобалните вериги на доставки

Си Цзинпин призова за защита на многостранната търговска система, в центъра на която стои Световната търговска организация. Според него свободната и отворена търговия и инвестиции са условие за устойчив икономически растеж.

Особено внимание той отдели на глобалните индустриални и вериги на доставки. Те трябва да останат стабилни и да функционират безпрепятствено, независимо от политическите противоречия между големите сили.

Посланието има особена тежест на фона на търговските ограничения, митата и технологическите санкции, които през последните години променят международната икономическа карта. Все повече държави се стремят да пренасочват производството и да намаляват зависимостта си от отделни доставчици.

Китайският президент настоя за ускоряване на работата по създаването на Зона за свободна търговия в Азиатско-тихоокеанския регион. Той предложи и изграждането на многоизмерна мрежа за свързаност, която да улесни движението на стоки, капитали и услуги.

Сред конкретните направления са цифровизацията на търговията, трансграничната електронна търговия, интелигентните митнически системи и международното сътрудничество между индустриалните предприятия.

Според Си икономическата интеграция не може да се развива, ако държавите издигат нови бариери и използват търговията като инструмент за политически натиск.

Втори приоритет: Иновациите като двигател на растежа

Китайският лидер постави технологичното развитие в центъра на бъдещата икономическа стратегия на региона.

Той посочи, че страните от АТИС вече имат сериозен принос към световния научен и технологичен напредък. В региона се появяват нови компании с милиардни оценки, разработват се големи модели на изкуствен интелект, а иновациите навлизат в стотици индустрии и променят ежедневието на милиони хора.

Си призова за създаване на по-тесни партньорства в науката, технологиите и иновациите, за задълбочаване на сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и цифровата икономика.

Той постави акцент и върху зеления преход и нисковъглеродното производство. Според него технологичният напредък трябва да се превърне в реален двигател на икономическия растеж, а не да остане само в сферата на научните разработки.

Посланието е важно за Китай, който се стреми да затвърди позициите си в производството на електромобили, батерии, роботизирани системи и технологии за възобновяема енергия.

Трети приоритет: Икономически ползи за всички, а не само за големите сили

Си Цзинпин предупреди, че различията между икономиките в региона не могат да бъдат преодолени с универсални решения.

Държавите имат различна история, култура, производствен потенциал и степен на развитие. Затова сътрудничеството трябва да отчита специфичните им потребности.

Китайският президент призова за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите и за изграждане на отворена икономика в Азиатско-тихоокеанския регион. Той подчерта, че икономическата ефективност трябва да върви заедно със справедливото разпределение на ползите от растежа.

Особено внимание трябва да се отдели на развиващите се икономики. Си настоя за разширяване на техническото и икономическото сътрудничество с тях, както и за съвместни проекти в транспорта, общественото здраве, енергетиката и продоволствената сигурност.

Целта е резултатите от икономическото развитие да достигат до всички държави, обществени групи и общности, а не да се концентрират само в най-богатите икономики.

Китай предлага световна асоциация на големите заливни райони

Сред конкретните предложения в речта на Си беше създаването на Световна асоциация за икономическо сътрудничество между големите заливни райони.

Китайският лидер посочи, че именно тези икономически зони са сред най-динамичните центрове на световното развитие. Те съчетават отворени пазари, модерна инфраструктура, финансови институции, индустриални мощности и силна международна свързаност.

Шънджън е част от района Гуандун – Хонконг – Макао, който е един от най-амбициозните икономически проекти на Китай. Си предложи подобни зони от различни части на света да обменят опит, да развиват партньорства и да търсят нови възможности за инвестиции.

Идеята е да се създаде допълнителен механизъм за икономическо сътрудничество, който да свързва големи производствени и финансови центрове отвъд националните граници.

Китай обещава огромен пазар за чуждестранните компании

Най-конкретната част от речта на Си беше насочена към самите инвеститори. Той отправи три обещания към международния бизнес – достъп до огромния китайски пазар, възможности за развитие в технологичните индустрии и по-предвидима среда за инвестиции.

Китайският президент подчерта, че страната му е вторият по големина потребителски пазар в света и разполага с най-голямата група със средни доходи. Това създава огромен потенциал за инвестиции и потребление.

Сред секторите, в които се откриват нови възможности, Си посочи електромобилите, интелигентните домове, икономиката на възрастните хора и туризма, свързан със зимните спортове.

Той обеща Китай да увеличава вноса на качествени чуждестранни стоки и услуги и да развива инициативи, които да улесняват достъпа на международните производители до местния пазар. Посочено беше и продължаването на специалните кампании „Изнасяйте за Китай“, чрез които чуждестранни компании ще могат да намират по-лесно партньори и купувачи.

Второто обещание е свързано с технологиите. Си определи Китай като огромна лаборатория за иновации, в която новите разработки могат да бъдат тествани, усъвършенствани и превръщани в масови продукти.

Той даде примери с индустриалните и селскостопанските роботи, автономното шофиране и доставките с дронове. Според него модернизацията на индустриалната система ще създаде нови възможности както за китайските, така и за чуждестранните компании.

Третото обещание е за по-добра бизнес среда. Тук Си направи едно от най-важните си заявления – Китай няма само да намалява митата и да разширява достъпа до пазара, а ще предприеме реформи в по-сложни области като правилата, регулациите и стандартите.

Той обеща по-широк достъп на чуждестранните компании до производствения сектор, постепенно отваряне на сектора на услугите и създаване на по-стабилна и предвидима среда за инвестиции и бизнес.

Си припомни, че през 2001 г. Китай едновременно е домакин на срещата на АТИС и става член на Световната търговска организация. Според него през следващите 25 години страната е изпълнявала ангажиментите си към организацията и е споделяла възможностите от собственото си развитие с останалия свят.

Той потвърди и ангажимента на Пекин към инициативата „Един пояс, един път“, като покани компаниите от Азиатско-тихоокеанския регион да участват активно в нейните проекти.

Послание към света: Китай няма да се откаже от отворената икономика

В заключение китайският президент призова бизнес лидерите да продължат да бъдат двигател на предприемачеството, иновациите и икономическата интеграция. Той подчерта, че международният бизнес е не просто участник, а един от основните фактори за бъдещото развитие на Азиатско-тихоокеанския регион.

Форумът в Шънджън има значение далеч отвъд границите на Китай. АТИС обединява икономики, които формират над 60% от световния брутен вътрешен продукт и почти половината от международната търговия. Затова решенията и препоръките, които се обсъждат там, могат да окажат влияние върху инвестиционните потоци, производството и търговията в целия свят.

Особено важен резултат от тазгодишното събиране е предстоящата Шънджънска инициатива 2026 – документ, който ще обобщи предложенията на бизнеса към политическите лидери. За първи път в близо 30-годишната история на форума резултатите ще бъдат оформени като отделна инициатива, която да служи като основа за последващи действия и сътрудничество.

Зад обещанията за отворен пазар и свободна търговия обаче стои и голямата геоикономическа битка. Китай се стреми да затвърди позицията си като незаменим център на световното производство и технологично развитие. Същевременно страната иска да привлече повече чуждестранен капитал и да разшири пазарите за собствените си компании.

Това прави речта на Си повече от обичайно приветствие към международния бизнес. Тя е заявка за ролята на Китай в бъдещото пренареждане на световната икономика – с отворени пазари, технологично сътрудничество и по-силно присъствие на азиатските икономики в глобалната търговия.