Денков измисли как да доведе американски компании в България
Премиерът отбеляза икономическия растеж на България, въпреки пандемията и войната в Украйна
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Премиерът отбеляза икономическия растеж на България, въпреки пандемията и войната в Украйна
С очакваните постъпления от 238 млрд. ще се финансира инфраструктурата Президентът на САЩ Барак Обама ще предложи на Конгреса да се въведе извънреден...
Стара Загора. Двете американски централи в източномаришкия комплекс - „ЕЙ и ЕС - Гълъбово" и „КонтурГлобул–Марица-изток-3" влязоха в ролята на щедрия...