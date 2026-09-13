Ключов пробив! Китай се споразумя с Южна Корея
Китай и съюзниците на САЩ Южна Корея и Япония опитват да се справят с нарастващото напрежение
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Китай и съюзниците на САЩ Южна Корея и Япония опитват да се справят с нарастващото напрежение
„България винаги е изразявала принципна подкрепа за подписването на споразумение за свободна търговия между Виетнам и Европейския съюз. Ще продължим д...
Канада и ЕС договориха детайлите около бъдещото споразумение за свободна търговия. Това се случи една година след като бе обявено предварителното спор...
Токио. САЩ и Япония не постигнаха споразумение в областта на търговията. Тази сутрин техните ръководители се срещнаха в Токио, но до конкретен резулта...
Букурещ иска да отпадне визовия режим за румънци
Брюксел. Европейският съюз и Канада подписаха споразумение за свободна търговия, след повече от четиригодишни трудни преговори, предаде Ройтерс. Разг...
Берн. Китай подписа рамките на споразумение за свободна търговия с Швейцария, което може да стане първата такава сделка, която Пекин подписва с голяма...