Силно земетресение в Румъния е било усетено през нощта в осем области на Украйна. Жители на редица населени места, включително Киев, Одеса и Измаил, са съобщили за разклащане на сгради.

Това съобщава Главният център за специален контрол (ГЦСК) на Украйна.

Подземните трусове са усетени в Киевска, Одеска, Виницка, Полтавска, Кировоградска, Николаевска, Черкаска и Днепропетровска област. По-конкретно, сигнали за разклащане на сгради са постъпили от Киев, Одеса и Измаил.

По данни на ГЦСК интензивността на трусовете в населените места в Украйна е достигнала 4–5 бала по скалата MSK-64.

Епицентърът на земетресението е бил в сеизмичната зона Вранча в Румъния. То е регистрирано в 02:48 ч. местно време в Киев. Румънските сеизмолози са оценили магнитуда му на 5,7, а украинските на 5,6. Огнището е било на дълбочина над 120 километра.

Подземните трусове са усетени и в Молдова.

През август в Колумбия стана земетресение, при което загинаха 331 души. Магнитудът на трусовете достигна 7,4. Земетресението е било усетено и в Еквадор, Панама и Венецуела.

При двойно земетресение с магнитуд 7,2 и 7,5, регистрирано в Северна Венецуела на 24 юни 2026 г., загинаха 6509 души.