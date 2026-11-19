Изключително интензивна въздушна активност на НАТО беше регистрирана днес над Черно море и в района на Румъния. Военни самолети от пет държави-Италия, Франция, Великобритания, САЩ и Турция — изпълняваха мисии за разузнаване, наблюдение, ранно предупреждение и дозареждане във въздуха.
За необичайно голямото присъствие на съюзническа авиация съобщи специализираният сайт за проследяване на военни полети Itamilradar, цитиран от БГНЕС и bTV.
Летящи радари следят Черноморския регион
Сред идентифицираните машини е италианският Gulfstream E.550 CAEW, който е изпълнявал мисия над западната част на Черно море. Самолетът разполага със системи за ранно предупреждение и управление на въздушни операции, позволяващи наблюдение на големи разстояния.
Франция е участвала с разузнавателен Beechcraft 350ER ALSR Vador, предназначен за събиране на информация и електронно наблюдение.
Над Черно море е действал и стратегическият безпилотен самолет на НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Той може да лети продължително време на голяма височина и да наблюдава обширни територии.
Американските военноморски сили са включили патрулен Boeing P-8A Poseidon, използван за морско наблюдение и откриване на подводници.
Турция е участвала със самолет Boeing E-7T за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство.
Три въздушни цистерни и изтребители извън публичните радари
Особено внимание привлича присъствието на три самолета за дозареждане във въздуха — британски Airbus KC3 Voyager, многонационален Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT.
Техните маршрути са преминавали над Румъния и западната част на Черно море.
Въздушните цистерни позволяват на изтребителите и разузнавателните самолети да остават по-дълго в оперативния район, без да се връщат в базите си.
Освен проследените машини е регистрирана и допълнителна активност на изтребители, които не са могли да бъдат независимо идентифицирани чрез публично достъпните системи за наблюдение на въздушния трафик.
Според Itamilradar действителният мащаб на военните полети вероятно е бил по-голям от установения чрез публичните данни.
Защо Черно море е под засилено наблюдение
Черноморският регион остава стратегически важен за НАТО заради войната в Украйна и необходимостта от наблюдение на военните движения по източния фланг на Алианса.
Едновременното присъствие на разузнавателни самолети, платформи за ранно предупреждение, морски патрулни машини и въздушни цистерни показва значителния мащаб на съюзническата активност.
Специализираното издание определя 19 ноември като един от най-наситените с военни полети дни в Черноморския регион през последните седмици.
Засега няма официално потвърждение, че засилената активност е свързана с конкретна непосредствена заплаха или извънредна операция.