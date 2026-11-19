Изключително интензивна въздушна активност на НАТО беше регистрирана днес над Черно море и в района на Румъния. Военни самолети от пет държави-Италия, Франция, Великобритания, САЩ и Турция — изпълняваха мисии за разузнаване, наблюдение, ранно предупреждение и дозареждане във въздуха.

За необичайно голямото присъствие на съюзническа авиация съобщи специализираният сайт за проследяване на военни полети Itamilradar, цитиран от БГНЕС и bTV.

Летящи радари следят Черноморския регион

Сред идентифицираните машини е италианският Gulfstream E.550 CAEW, който е изпълнявал мисия над западната част на Черно море. Самолетът разполага със системи за ранно предупреждение и управление на въздушни операции, позволяващи наблюдение на големи разстояния.

Франция е участвала с разузнавателен Beechcraft 350ER ALSR Vador, предназначен за събиране на информация и електронно наблюдение.

Над Черно море е действал и стратегическият безпилотен самолет на НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Той може да лети продължително време на голяма височина и да наблюдава обширни територии.

Американските военноморски сили са включили патрулен Boeing P-8A Poseidon, използван за морско наблюдение и откриване на подводници.

Турция е участвала със самолет Boeing E-7T за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство.

Три въздушни цистерни и изтребители извън публичните радари

Особено внимание привлича присъствието на три самолета за дозареждане във въздуха — британски Airbus KC3 Voyager, многонационален Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT.

Техните маршрути са преминавали над Румъния и западната част на Черно море.

Въздушните цистерни позволяват на изтребителите и разузнавателните самолети да остават по-дълго в оперативния район, без да се връщат в базите си.

Освен проследените машини е регистрирана и допълнителна активност на изтребители, които не са могли да бъдат независимо идентифицирани чрез публично достъпните системи за наблюдение на въздушния трафик.

Според Itamilradar действителният мащаб на военните полети вероятно е бил по-голям от установения чрез публичните данни.

Защо Черно море е под засилено наблюдение

Черноморският регион остава стратегически важен за НАТО заради войната в Украйна и необходимостта от наблюдение на военните движения по източния фланг на Алианса.

Едновременното присъствие на разузнавателни самолети, платформи за ранно предупреждение, морски патрулни машини и въздушни цистерни показва значителния мащаб на съюзническата активност.

Специализираното издание определя 19 ноември като един от най-наситените с военни полети дни в Черноморския регион през последните седмици.

Засега няма официално потвърждение, че засилената активност е свързана с конкретна непосредствена заплаха или извънредна операция.