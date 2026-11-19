Картина на Винсент ван Гог беше продадена за рекордните 190,4 милиона долара на търг в Ню Йорк. Сделката постави нов ценови рекорд за произведение на нидерландския художник, но зад впечатляващата сума стои и драматична история, свързана с преследването на евреите в нацистка Германия.

Платното „Цъфнали кестени“ (Châtaigniers en fleurs) намери нов собственик на 18 ноември по време на аукцион на „Сотбис“. Продажбата стана възможна благодарение на споразумение, постигнато в последния момент между досегашните собственици и наследниците на еврейско семейство, притежавало картината преди Втората световна война.

Шедьовър от последните седмици на Ван Гог

Ван Гог създава „Цъфнали кестени“ през 1890 г. в Овер сюр Оаз, Франция, в последните два месеца от живота си.

Той току-що е напуснал психиатричната лечебница в Сен Реми дьо Прованс и преживява период на изключителна творческа активност.

Със своите наситени зелени тонове, жълти и оранжеви багри и характерни енергични мазки платното улавя цъфтящите дървета в пролетен пейзаж.

Според „Сотбис“ произведението е сред най-значимите картини от последния период на художника, останали в частни колекции.

Предварителната му оценка беше 180 милиона долара, но окончателната цена достигна 190,4 милиона.

Така беше подобрен предишният рекорд за Ван Гог – 117,2 милиона долара, платени през 2022 г. за „Овощна градина с кипариси“.

Самоличността на новия собственик не беше обявена непосредствено след продажбата.

Тайната зад картината: продадена ли е под натиск?

Историята на платното се оказа почти толкова необикновена, колкото и цената му.

През 1909 г. картината е придобита от известния германски издател Самуел Фишер. След смъртта му през 1934 г. тя остава в семейството.

Две години по-късно, през 1936 г., творбата е продадена на фона на засилващите се нацистки преследвания.

Потомците на Самуел Фишер и съпругата му Хедвиг твърдят, че семейството се е разделило с картината под принуда, след като издателският му бизнес понесъл сериозни финансови загуби заради политиката на нацисткия режим.

Преди търга адвокат на наследниците поискал продажбата да бъде отложена, докато не бъде изяснено дали произведението е било продадено доброволно.

Според информацията за произхода на картината тя е била предоставена на търговеца на изкуство Паул Касирер в Амстердам през 1932 или 1933 г., а през 1936 г. преминава в колекцията на Анриет и Марсел Капферер в Париж.

През следващите десетилетия творбата сменя още няколко собственици, преди през 1975 г. да бъде придобита от семейство Блакие.

Споразумение часове преди историческия търг

Малко преди продажбата „Сотбис“ съобщи, че е постигнато споразумение между семейство Блакие-Ариета и законните наследници на Хедвиг и Самуел Фишер.

От аукционната къща обясниха, че решението отчита сложната история на произведението през нацисткия период и страданията, понесени от семейство Фишер по време на Холокоста.

Подробностите за договореността не бяха публично разкрити.

Наследниците на Фишер изразиха благодарност за преговорите и за възможността историята на тяхното семейство да получи признание.

Споразумението позволи търгът да се проведе по план.

Още един рекорд на вечерта

„Цъфнали кестени“ беше сред 12-те произведения от колекцията на покойните аржентински колекционери Нели Ариета де Блакие и Карлос Педро Блакие.

Колекцията включваше творби на прочути импресионисти и постимпресионисти.

Сред тях беше и „Арлекин“ на Пол Сезан, продаден за 111 милиона долара.

Общите приходи от дванадесетте картини достигнаха 412 милиона долара.