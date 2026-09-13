Истории от Прованс: Сен Реми и пътят към лудницата
В психиатричната клиника на манастира „Сен Пол дьо Мавзол“ е запазена стаята с леглото на Ван Гог, там художникът създава и „Звездната нощ“
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В психиатричната клиника на манастира „Сен Пол дьо Мавзол“ е запазена стаята с леглото на Ван Гог, там художникът създава и „Звездната нощ“
Присъда заради протест във Великобритания
Метреса на Медичи, фаворитка на Наполеон, любимка на екоактивистите
Предварителната му оценка беше между 40 000 и 60 000 евро
Световноизвестният шедьовър "Слънчогледите" на Винсент ван Гог няма да бъде изнасян повече в чужбина от Холандия заради "крехкостта" на произведението...
Амстердам. Музеят на Ван Гог в Амстердам представи новооткрита картина на холандския майстор, предаде Ройтерс. "Залез в Монмажур", голям маслен пейз...