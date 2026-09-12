Аукционът на века! Шедьоври на българското изкуство излизат на търг
Над 130 шедьоври търсят своите нови собственици
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Над 130 шедьоври търсят своите нови собственици
Геният в нова форма
Светлинният меч на Дарт Вейдър получи 3,6 млн. долара
Облигациите са със срочност три години с падеж на 22 януари 2028 г.
На аукциона са представени още камшикът, коланът и кобурът на Индиана Джоунс, костюм на Батман и други
Това бе осми аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 г.
Това е шести аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на годината
Бяха одобрени поръчки в размер на 100 000 000 лв.
През настоящата седмица се очаква да стане ясно и как ще изглежда план-сметката за 2025 година
Оказа се, че била в ръцете и на президент
Отбелязват се 30 години от старта на сериала
Ще има над 950 предмета
Посветен е на модерното и пост-военното българско изкуство
Колекцията е наистина богата
Подробностите се съобщават на сайта на аукционната къща
Редовно правителство може да вземе дълг при много по-добри условия от служебно, каза финансовият министър
Интересът към емисията е сред най-ниските за последното десетилетие
Книжата са със срочност десет години и половина при лихвен процент от 2,25 на сто
За продан се предлагат книжа за 200 млн. лева с 2,25 годишен лихвен процент
Произведението е било откраднато от нацистите по време на окупацията във Франция