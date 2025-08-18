Бизнес

БНБ продава облигации за 300 млн. лева

Облигациите са със срочност три години с падеж на 22 януари 2028 г.

18 авг 25 | 18:20
Иван Ангелов

На 25 август Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 300 млн. лева, съобщават от централната банка.

Книжата са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 2,75 от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г.

На 14 април БНБ проведе аукцион за продажба на седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации за 300 млн. лева.

Иван Ангелов

