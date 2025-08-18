БНБ продава облигации за 300 млн. лева

На 25 август Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 300 млн. лева, съобщават от централната банка.

Облигациите са със срочност три години с падеж на 22 януари 2028 г.

Книжата са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 2,75 от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г.

На 14 април БНБ проведе аукцион за продажба на седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации за 300 млн. лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com