Финансова революция! Гражданите получават пряк достъп до ДЦК
Кабинетът прие стратегия, която сваля бариерите пред малките инвеститори
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Кабинетът прие стратегия, която сваля бариерите пред малките инвеститори
Облигациите са със срочност три години с падеж на 22 януари 2028 г.
Това е шести аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на годината
Какво стои зад решението?
Емисията държавни ценни книжа е с падеж 27 юли 2026 г.
Книжата са със срочност десет години и половина при лихвен процент от 2,25 на сто
Финансовите услуги ще стават все по-достъпни за хората. Tова прогнозира Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк на форума...
Европейската централна банка в понеделник даде началото на мащабната си програма за изкупуване на държавни облигации, чрез която до септември 2016 г....
София. Министерство на финансите пласира успешно 6-месечни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв., съобщиха от ведомството. Аукционът за продажбат...
Замяната на облигациите за $1 млрд. с нови книжа ще пести на бюджета 96 млн. лв. годишно Министерството на финансите нареди плащане на 1,131 млрд. до...
Пускат нови облигации за 6,9 млрд. лв. на международните пазари 1,086 млрд. долара по външния дълг ще плати държавният бюджет на 15 януари. Тогава е...
Министерство на финансите набра половината от средствата необходими за отпускането на заема на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за изплащан...
София. Министерството на финансите (МФ) пласира 7-годишни облигации на стойност 35 млн. евро при изключително висок интерес. МФ в понеделник преотвори...
Банки пълнят дупката в хазната, като инвестират в държавни облигации Над 2 млрд. лв. трябва да бъдат платени от бюджета само по вътрешния дълг на стр...
Три банки са избрани от Министерството на финансите да пласират външен дълг в размер на 3 млрд. лв. Това са американските JP Morgan и Citibank и брита...
София. Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията 3-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 30 януари 2016 г. На провели...