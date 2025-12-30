Финансова революция! Гражданите получават пряк достъп до ДЦК

С решение на Министерски съвет беше приета Стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в България. Новината беше обявена на брифинг от министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова след края на последното за годината правителствено заседание.

Край на посредниците за обикновения инвеститор

Стратегията е насочена към т.нар. непрофесионални инвеститори – както физически, така и юридически лица, които досега нямаха реален и директен достъп до пазара на държавни ценни книжа. По думите на Петкова именно това решение отваря възможност всеки гражданин с интерес и средства да участва пряко на този пазар, без той да бъде запазена територия само за банки и големи институционални играчи.

Как се стигна до решението

За изработването на стратегията е била създадена специална междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерство на финансите, Българска народна банка и Комисия за финансов надзор. Задачата ѝ е била да проучи международния опит и да изготви концепция, която да работи в българските условия и да гарантира сигурност, прозрачност и равен достъп.

Борсата като възможност, а не като привилегия

Министърът на финансите в оставка определи решението като изключително важна стъпка за развитието на капиталовия пазар у нас. Според нея чрез директното участие на гражданите ще се разшири базата от инвеститори, ще се стимулира интересът към финансовите инструменти и ще се повиши финансовата грамотност на населението – тема, която остава чувствителна за българското общество.

България следва европейския курс

По думите на Петкова развитието на капиталовите пазари е сред ключовите приоритети на Европейския съюз във финансовата сфера. С приемането на тази стратегия България се вписва в общата европейска линия за насърчаване на масовото инвестиране и по-активното участие на гражданите във финансовите процеси, които досега бяха достъпни за ограничен кръг участници.

Решението на Министерския съвет поставя началото на нов етап, в който държавните ценни книжа вече не са далечна и абстрактна финансова категория, а реална възможност за участие на всеки, който иска да инвестира директно на пазара.

