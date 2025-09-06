Продадоха най-скъпия артефакт. Феновете полудяха

Светлинният меч на Дарт Вейдър от оригиналната трилогия на "Междузвездни войни" беше продаден на търг за рекордна сума, съобщи The Hollywood Reporter

Реквизитът е използван във филмите "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите" и представляваше рядка възможност за колекционерите.

Основният светлинен меч на персонажа беше продаден за 3 654 000 долара на търг на Propstore в Лос Анджелис в четвъртък, като се превърна в най-скъпия артефакт от "Междузвездни войни", предлаган някога на аукцион.

Победителят в наддаването предложи 2 900 000 долара, а крайната цена достигна обявената стойност с добавената премия за купувача, която се плаща на аукционната къща.

Светлинният меч е държан на екрана както от актьора Дейвид Праус, така и от дубльора му при каскадите Боб Андерсън. Предварителната оценка на артефакта беше между 1 и 3 милиона долара.

Това е единственият "геройски" светлинен меч от оригиналната трилогия на "Междузвездни войни", който някога е излизал на търг. Продажбата е част от "Entertainment Memorabilia Live Auction" и съвпада с 45-годишнината от премиерата на "Империята отвръща на удара".

По време на търга беше продаден и дуелният каскадьорски светлинен меч на Анакин Скайуокър, използван от Хейдън Кристенсен в предисториите, който достигна цена от 126 000 долара с включена премия за купувача - почти два пъти над предварителната оценка.

Сред другите продадени предмети бяха бичът и коланът на Индиана Джоунс, използвани от Харисън Форд във филма на Стивън Спилбърг "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход", които бяха продадени за 475 650 долара. Флейтата на Ресикаан на Жан-Люк Пикар, принадлежала на персонажа на Патрик Стюарт от "Стар Трек: Следващото поколение", достигна 403 200 долара.

