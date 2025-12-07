Рачков не издържа! Призна за чувствата си към Мария Игнатова

„Матракът ми от мемори пяна още я помни“. С тези думи Димитър Рачков представи доскорошната си половинка, не само на екрана, Мария Игнатова в шоуто „Пееш или лъжеш“.

Тя веднага го посече: „Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?“.

На въпроса ѝ обаче той не отговори, а продължи с думите си към нея: „Ожени се, издължи се!“.

И тази вечер красавицата е в панела, който ще помага на основния гост в шоуто, чийто задача е да разкрие пеещите от лъжещи.

Основни лица винаги са Мария Игнатова, Иван и Андрей.

Двамата пък бяха представени по следния начин от Рачков: „Всеки има поне двама приятели, готови да му изпият пиенето, да му налазят жените и да му превзема телевизията! Моите двама са Иван и Андрей“.

Другите, които ще помагат тази вечер и както Рачков ги представи, са: „актьорът чиито плочки много жени биха сложили в банята - Иво Аръков, както и този, който е събрал толкова съчки, че сърничките вече няма къде да се скрият в гората - носителят на две награди от „Златния орфей“, Деян Неделчев“.

Всичките петима ще трябва да съветват Петя Буюклиева, която днес е гост звездата в шоуто.

