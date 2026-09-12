Три зодии излитат към върха днес, Луната разклаща емоциите, Марс настоява за действия
А една ще чуе новина, която променя всичко
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А една ще чуе новина, която променя всичко
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