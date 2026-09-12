Всичко за Чувства

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Най-после кажете "не"

Най-после кажете "не"

Разчупете модела на вечно съгласие и пасивност Ако в началото на новата година най-после не започнете да отказвате, спукана ви е работата. Време е да...

15 януари | 23:25
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Любовта е сляпа (ВИДЕО)

Любовта е сляпа (ВИДЕО)

Любовта е сляпа, тя не признава граници, нито закони. На днешния ден много от нас се замислят на какво са способни половинките ни за нас. На Свети Вал...

14 февруари | 12:00
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Силата на любовта (ВИДЕО)

Силата на любовта (ВИДЕО)

Технологиите са навсякъде около нас. Децата на 80-те и 90-те помнят игрите пред блока до късно вечер. Тогава криеницата, подскачането на дама, ластик...

06 юли | 14:16
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