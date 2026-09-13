Геният, който сам отряза лявото си ухо
Той поглъщал жълта боя, за да се почувства щастлив
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Той поглъщал жълта боя, за да се почувства щастлив
"Ние сме артисти, допринасяме към арт инсталацията"
Следите, оставени от Ван Гог, правят значим Града край Рона
Ван Гог търси тук вдъхновение, “чужденецът” Камю открива своя дом
Картината на Ван Гог „Сеяч по залез слънце“ Великият художник Винсент ван Гог се появи изненадващо в едно от първите обръщения на новия папа...
До откритието се стига на местен кръжок по астрономия
Тя изчезна в началото на пандемията
Драма в музея "Прадо" в Мадрид
Кое струва повече, изкуството или животът?, казал един от тях
Произведението е било откраднато от нацистите по време на окупацията във Франция
Стените на центъра за изкуства "Утопия" се превърнаха в платно за най-известните картини на художника
Тяхното семейство е второто най-богато на Острова
Аукционът, който се поведе в Париж и протече онлайн заради пандемията, обаче не мина без проблеми
Това се случва на 150 метра от хотел, известен сега като "Къщата на Ван Гог"
Писмо, написано съвместно от Винсент Ван Гог и Пол Гоген, беше продадено за 210 600 евро на търг в Париж
Платното е задигнато от музея в Грьонинген, който е в карантина заради пандемията
Картината беше продадена на събитие в Маастрихт
Нов роман разкрива възторзите и страданията на гения
Ученик от Русе се прочу със своите творчески заложби. Картина на шестокласника Джем Мустафа бе изложена в музея на Ван Гог в Амстердам. Българчето е...
Художникът Винсент ван Гог може да е бил убит. Такава е най-новата версия, която бе оповестена от водещ съдебен експерт пред "Дейли Мейл". Според попу...