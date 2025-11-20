Станислав Анастасов : Чувствам се като Ван Гог!

Депутатът от ДПС-НН Станислав Анастасов надраска със спрей инсталацията "Прасe касичка", която беше поставена пред централния вход на Народното събрание.
На видеа в социалните мрежи се вижда как Анастасов, заобиколен от още няколко представители на партията, пише по прасето.
"Ние сме артисти, допринасяме към арт инсталацията", заявява депутатът от ДПС-НН в отговор на въпрос защо е тази проява върху прасето.
Отпред върху инсталацията беше закачен и пеньоар с жартиери.
"Чувствам се като Ван Гог", заяви още Анастасов.
