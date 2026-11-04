Кръв и загинали в САЩ. Полицаи се борят за живот

Трима души, сред които и заподозреният стрелец, са загинали след стрелба и последвала престрелка с полицията в американския щат Вашингтон. Двама служители от специализирания екип SWAT са в критично състояние, а ранена жена е настанена в болница без опасност за живота. Инцидентът е станал във вторник, 3 ноември, край Спангъл, в окръг Спокейн.

Сигналът е подаден около 14:25 ч. местно време, след като жена потърсила помощ при съседи и заявила, че брат ѝ я е прострелял. Тя предупредила, че в дома има още двама души, които може да са в непосредствена опасност, съобщават местните медии, позовавайки се на шерифа Джон Ноулс.

Пристигналите служители установили, че заподозреният има действаща заповед за арест за тежко престъпление и вероятно разполага с допълнителни оръжия. Заради опасенията за останалите хора в имота бил изпратен и екип SWAT.

При оглед с дрон полицаите забелязали човек на земята извън къщата. Опитали да му окажат помощ, но той вече бил мъртъв. Тъй като имало данни за още човек вътре, служителите предприели опит да влязат в жилището.

Около 15:15 ч., докато се приближавали към дома, от сградата започнала стрелба. Двама полицаи били тежко ранени. Колегите им отвърнали на огъня и ги изтеглили на прикритие, за да им окажат първа помощ, съобщава службата на шерифа.

Ранените били транспортирани в медицинския център „Провидънс Сейкрид Харт“ - единият с патрулен автомобил, а другият с хеликоптер. За спешното придвижване били затворени участъци от основни пътища в района.

При последвалата операция били открити още две тела в къщата - на другата жертва и на предполагаемия стрелец. Към момента не е изяснено дали заподозреният е загинал от полицейски огън, или е отнел живота си.

Шерифът съобщи, че двамата тежко ранени служители са млади членове на SWAT и всеки от тях има по две малки деца. Той призова да бъде уважено личното пространство на семействата им, докато лекарите се борят за живота им.

Самоличността на загиналите не е оповестена. Мотивите и точната последователност на събитията се разследват. Според властите няма продължаваща опасност за населението.