Удари ни най-силната магнитна буря. Повреди сателити
Текат критичните часове
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Текат критичните часове
Днес бяха регистрирани пет силни слънчеви изригвания
Това обявиха учените
Адски магнитни бури
Призова всички да го последват
Серия от слънчеви изригвания бе наблюдавана през изминалата седмица
Какви са последствията за комуникациите и за здравето ни
Кампанията на ПРБ продължава, създадена е организация всички желаещи да дарят плазма
Лекари, за които е доказано, че изискват такива бележки, подлежат на санкции
Инициативата се организира в партньорство с Националния център по трансфузионна хематология
Закупили ги със 173 хил. лв. от партийната субсидия на ГЕРБ
Така прокуратурата се включва в борбата с коронавируса
Според него това е начин да се помогне на новозаболели и те да бъдат успешно излекувани
От военни, преболедували ковид-19
Най-добре е да се сложи кръвна плазма при пациенти, при които заболяването протича тежко
Ако се прелива от първия до третия ден, кръвната плазма е най-ефективна
Терапията съвсем не е нова за медицината и е въведена още в края на 19 век
За целта е необходимо да имаме дарители, реципиенти и Етична комисия
И двамата, претърпели тази манипулация, са в по-добро общо състояние
Към тази сутрин болният е афебрилен и в добро състояние