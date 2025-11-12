Удари ни най-силната магнитна буря. Повреди сателити

Тече критичното време с продължителност 36 часа, обяви Националната администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA) в САЩ. Ще ни мъчи до 15 часа в четвъртък.

Мощната магнитна буря е от степен G4.7 - само с няколко десети по-ниска от максимума си, подобно нещо сме виждали през 2012 година.

Бурята започнала да деактивира сателити.

Причината са трите огромни облака плазма, които по време на слънчевото изригване в последните дни, се насочиха пряко към Земята.

Според последна информация два космически спътника за измерване на параметрите на слънчевия вятър са повредени.

Според експертите, това, което виждаме, е следствие от пика на поредния слънчев цикъл, който трае около 11 години. Последният започна през 2020 г., когато започнаха да се появяват все повече петна на Слънцето (пораждайки точно тези изригвания).

Сега слънчевата активност е в своя пик. Може да продължи 2-3 години, след което петната ще преминат.

